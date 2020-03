La Lega Serie A pronta a chiedere aiuti concreti al Governo per rilanciare il prodotto calcio

La Lega Serie A, nell’Assemblea odierna tenuta in videoconferenza ha stilato un documento che andrà all’attenzione della Figc, del CONI e del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

La Serie A ha chiesto aiuto attraverso sei punti: misure economiche per sostenere il costo del lavoro, un diverso piano di ammortamento, creare fondi di garanzia per le squadre, ma anche nuove forme di finanziamento, come una percentuale dalle scommesse sportive da girare ai club o un gioco interno alla Lega calcio. Chiesta poi una diversa organizzazione della vendita dei diritti sportive e di misure utili per incentivare la costruzione di nuove infrastrutture. Qualora non si dovesse ripartire, la perdita economica dai club di Serie A sarebbe di circa 720 milioni di euro, tra botteghino, diritti televisivi e merchandising. (fonte: Agimeg)