La Lega Pro prosegue nel percorso di crescita delle competenze dei propri club

Un momento di formazione con le aree comunicazione e marketing delle sessanta società di serie C, al quale hanno partecipato anche i partner della Lega Pro.

“In questi mesi abbiamo lavorato su temi importanti: i giovani con l’impegno sui campi, l’inclusione grazie ad eventi come quello di Reggio Emilia di sabato scorso e la formazione in occasione di manifestazioni importanti come quella di oggi” ha ricordato il Presidente Francesco Ghirelli. “La Lega Pro si impegna nella crescita dei club anche per contribuire allo sviluppo della loro fan base, cioè delle utenze che usufruiscono del prodotto – ha aggiunto il vice presidente della Lega Pro Marcel Vulpis – Noi stiamo continuando a crescere anche a livello televisivo con il ‘Match of the week‘ ed altre iniziative. Abbiamo quindi sempre più bisogno di club ed aree marketing e comunicazione preparate e formate in maniera adeguata”.

Francesca Buttara, Responsabile Relazioni Istituzionali e Comunicazione di Lega Pro, ha anticipato che si punterà sempre di più sulla formazione. “Il Communication Day è un format vincente, alla comunicazione agonistica abbiamo affiancato un lavoro di posizionamento istituzionale della Lega pro, oltre che sociale. Abbiamo parlato ai tifosi, al territorio, alle aziende, alle istituzioni del Paese”.