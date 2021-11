3KEY NUOVO REGIONAL PARTNER DEL MANCHESTER CITY FC 

(di Fabio Sesti) – Il Manchester City FC ha annunciato una nuova partnership con 3KEY, azienda di analisi e consulenza tecnologica per la finanza decentralizzata (DeFi), che diventa così Official Regional Partner del club inglese.

3KEY fornirà una suite di strumenti di gestione del portafoglio, tecnologia e prodotti che hanno lo scopo di educare i clienti e semplificare la loro comprensione del mercato DeFi. Offrendo un processo sicuro e senza soluzione di continuità, 3KEY utilizza analisi basate sulla conoscenza per migliorare l’esperienza dell’utente attraverso l’uso del suo software. Oltre alla presenza del marchio in una serie di risorse digitali del club, 3KEY e il Manchester City collaboreranno in una serie di attivazioni di contenuti ed eventi tenuti nelle rispettive regioni, aumentando ulteriormente la consapevolezza del software e dei prodotti 3KEY.

Stephan Cieplik, vicepresidente senior di Global Partnerships Sales – City Football Group, ha dichiarato: “Come organizzazione globale, il Manchester City è continuamente alla ricerca di modi per costruire ulteriormente la presenza del club nei mercati internazionali e siamo entusiasti di collaborare con 3KEY”. Ryan S Hodder, Chief Marketing Officer di 3KEY, ha detto invece: “Oggi è un giorno importante perchè annunciamo questa partnership con il Manchester City FC. Crediamo che la pratica, il lavoro di squadra e la passione siano le basi del successo, e questi valori sono in abbondanza al Manchester City. Non vediamo l’ora di lavorare insieme per aumentare la consapevolezza del settore DeFi e portare il marchio 3KEY al livello successivo”.