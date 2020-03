La Lega calcio chiede lo “sblocco” del betting nel calcio

Cancellare il bando pubblicitario imposto alle società di scommesse per aiutare il calcio a ripartire, dopo lo stop da Coronavirus. Come riporta Agipronews è l’idea della Lega di Serie A, che ha inserito la revisione del Decreto Dignità, nella parte in cui vieta le sponsorizzazioni alle imprese del betting, tra le misure di un pacchetto “salva pallone” che porrà con urgenza all’attenzione del Governo. Si tratta di un provvedimento ad ampio spettro, fondato non su sgravi e agevolazioni, destinati a pesare sulle casse dello Stato, ma su provvedimenti “positivi”, attraverso i quali il calcio possa tornare rapidamente a correre sulle sue gambe.

Prevede, oltre alla “liberatoria” per il betting, anche una serie di modifiche alla legge Melandri (che disciplina la suddivisione dei diritti tv tra i club di Serie A), alla vigente normativa sugli stadi e alla legge sul professionismo, varata nel 1981. (fonte: Agipronews)