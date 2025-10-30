La Lazio valorizza tutti i prodotti sportivi. La Primavera in chiaro.

La partita di Coppa Italia Primavera fra Lazio e Vicenza, in programma ieri alle ore 11:00, è stata trasmessa in chiaro su tutte le piattaforme ufficiali del club biancocelesti. Una prima volta assoluta per le giovani “promesse” biancocelesti, che segna un traguardo importante per il progetto della Media Company della S.S. Lazio.

“La trasmissione in multipiattaforma di un evento del nostro vivaio rappresenta un passo importante nel percorso di crescita della nostra Media Company. L’obiettivo è rendere ogni contenuto biancoceleste accessibile a tutti i nostri sostenitori, attraverso i diversi canali digitali e televisivi, consolidando un modello di comunicazione moderno, inclusivo e sempre più vicino ai tifosi” – ha dichiarato il direttore della comunicazione e strategia della S.S. Lazio, Emanuele Floridi (nella foto).

Per la cronaca la squadra Primavera della Lazio ha superato per 2-1 (con doppietta del biancoceleste Bordon) il Vicenza calcio.