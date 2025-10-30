Bitcoin Hyper supera i 25 milioni $ in una prevendita virale: il nuovo L2 di BTC conquista il mercato.

Il mercato crypto si riprende e Bitcoin Hyper ($HYPER) emerge come grande protagonista, superando i 25 milioni di dollari in prevendita. Questo nuovo progetto Layer-2 punta a sbloccare la DeFi su BTC, combinando SVM, ZK-Rollups e sicurezza Bitcoin.

Questa settimana il mercato delle criptovalute ha mostrato chiari segni di ripresa, con il sentiment generale che è tornato a livelli più sani. L’indice Fear and Greed di CoinMarketCap è risalito a 42 (“Neutrale”), un netto miglioramento rispetto ai minimi di 25 (“Paura estrema”) toccati poco più di una settimana fa.

Questa stabilizzazione del sentiment si riflette nell’azione dei prezzi, con Bitcoin che ha riconquistato la soglia dei 113.000 dollari e le principali altcoin che seguono l’esempio. In questo contesto di rinnovato ottimismo, un progetto in particolare sta catalizzando l’attenzione e i capitali: Bitcoin Hyper ($HYPER), la cui prevendita ha già superato il traguardo impressionante dei 25 milioni di dollari raccolti finora.

La ripresa del mercato: Bitcoin torna sopra i 113.000 dollari

Dopo un periodo di forte volatilità e incertezza, il mercato sembra aver trovato una base di supporto. La ripresa del sentiment da “Paura estrema” a “Neutrale” in poco più di una settimana è un segnale incoraggiante. Bitcoin, il leader indiscusso, è tornato a scambiare sopra i 113.000 dollari, segnando il livello più alto delle ultime due settimane e trascinando con sé gran parte del mercato.

Ethereum, BNB e Solana stanno anch’esse recuperando terreno, suggerendo che la fase correttiva potrebbe essere alle spalle. Questo clima più disteso crea un ambiente favorevole per progetti innovativi che cercano di capitalizzare sulla forza ritrovata del mercato.

Perché Bitcoin Hyper sta attirando capitali record? Il potenziale inespresso di BTC

Il successo stratosferico della prevendita di Bitcoin Hyper, che ha raccolto oltre 25 milioni di dollari con un’accelerazione notevole (+100.000 dollari solo nelle ultime 24 ore), si spiega con la sua ambiziosa proposta di valore. Bitcoin, pur essendo l’asset digitale più grande e sicuro al mondo (con una capitalizzazione di 2,3 trilioni di dollari), soffre di limiti tecnologici evidenti:

Velocità: Gestisce solo circa 7 transazioni al secondo (TPS), un’enormità rispetto alle 65.000 TPS teoriche di Solana.

Gestisce solo circa 7 transazioni al secondo (TPS), un’enormità rispetto alle 65.000 TPS teoriche di Solana. Funzionalità: Non supporta nativamente gli smart contract complessi, limitando drasticamente il suo potenziale per la DeFi, i giochi e le dApp.

Bitcoin Hyper mira a colmare proprio questo vuoto. Si propone come una soluzione Layer-2 progettata per portare la velocità e la programmabilità sull’ecosistema Bitcoin, sbloccando così l’enorme liquidità latente della sua rete per nuovi casi d’uso.

È proprio questa visione – quella di un Bitcoin potenziato, capace di competere funzionalmente con le blockchain più moderne – che sta attirando investitori e “balene”, convinti del potenziale da 100x del progetto.

Come funziona Bitcoin Hyper: l’unione di SVM, ZK-Rollups e Bitcoin

La tecnologia alla base di Bitcoin Hyper è un’ingegnosa combinazione di elementi collaudati e innovativi:

Bridge Canonico Trustless: Gli utenti depositano BTC sulla rete principale, che vengono bloccati in modo sicuro. Una quantità equivalente di BTC “wrapped” viene quindi creata sul Layer-2 di Bitcoin Hyper. Solana Virtual Machine (SVM): Il cuore pulsante del Layer-2 è la SVM, che permette di elaborare migliaia di transazioni al secondo a costi irrisori e abilita il pieno supporto agli smart contract, sfruttando l’efficienza dell’architettura di Solana. ZK-Rollups: Periodicamente, lo stato delle transazioni avvenute sul Layer-2 viene “compresso” in una prova crittografica a conoscenza zero (ZK-Rollup) e registrato sulla blockchain principale di Bitcoin, ereditandone così l’immutabilità e la sicurezza.

Questa architettura ibrida promette il meglio dei due mondi: la sicurezza decentralizzata di Bitcoin unita alla velocità e alla flessibilità di Solana.

La prevendita di Bitcoin Hyper ($HYPER): un’opportunità a tempo limitato

La prevendita di Bitcoin Hyper rappresenta un’occasione unica per investire in questo progetto infrastrutturale prima della sua quotazione sugli exchange del suo token nativo $HYPER.

Con oltre 25 milioni di dollari di investimenti già raccolti, l’interesse del mercato è di fatto palpabile. Il prezzo attuale del token $HYPER è di 0,013185 dollari, ma è previsto un aumento graduale, secondo l’avanzare delle diverse fasi della ICO (Initial Coin Offering), creando un senso di urgenza per chi desidera entrare al prezzo più vantaggioso.

Inoltre, i partecipanti alla prevendita possono mettere immediatamente in staking i propri token, beneficiando di un APY (rendimento annuo) del 47%. Questo incentivo premia ulteriormente i primi sostenitori e contribuisce a rafforzare la community in vista del lancio del token HYPER sugli exchange.

Recensioni fornite in maniera indipendente da un nostro partner come da accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate ad un pubblico maggiorenne.