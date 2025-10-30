Formazione – Un convegno “speciale” targato FIPE Strength Academy.

La FIPE Strength Academy presenta il Convegno “Strength & Conditioning for Women” dedicato alla preparazione fisica al femminile, valido come Aggiornamento annuale per i Tecnici Federali e aperto a tutti gli interessati.

L’evento, introdotto dal Presidente FIPE Alberto Miglietta, si terrà sabato 20 dicembre 2025 presso l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica CONI “Giulio Onesti” (Largo Giulio Onesti 1, Roma) con un massimo di 130 posti disponibili in presenza. Sarà inoltre possibile seguire il Convegno in diretta streaming su YouPowerTV.

IL PROGRAMMA

Brad Schoenfeld (Professor of Exercise Science at Lehman College) – Manipulating resistance training variables to optimize muscle hypertrophy: are there sex-related differences in prescription?

Antonio Urso (già Presidente FIPE e Segretario Generale IWF; Maestro di Pesistica Olimpica; esperto di tecnica e scienza dello sport) – Correlazione tra Funzioni Cognitive, Movimento ed Espressione di Forza nella donna.

Sebastiano Corbu (Direttore Tecnico Nazionale delle Squadre Nazionali di Pesistica Olimpica) – Ottimizzazione dei cicli di allenamento nella Pesistica Olimpica Femminile.

Elena Cuccia (Referente scientifico della Federazione Italiana Pesistica e Responsabile dei rapporti con le Università) – Resistance Training e ipertrofia nella donna: tra fisiologia, metodo, e genere.

Aristide Guerriero (Strength Coach della Nazionale Italiana di Pesistica Olimpica) – Effetti della preparazione fisica sulla performance atletica nel Rugby Sevens Femminile: un case study giapponese.

Antonio La Torre (Direttore Tecnico Nazionale FIDAL) – Moderatore del Convegno.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Tesserati FIPE: €50 (possibilità di seguire il Convegno in presenza o online).

(possibilità di seguire il Convegno in presenza o online). Laureati e laureandi Scienze Motorie, Fisioterapia, altro equipollenti : €95 (possibilità di seguire il Convegno in presenza o online).

: (possibilità di seguire il Convegno in presenza o online). Tecnici di altri enti di formazione: €95 (possibilità di seguire il Convegno in presenza o online).

VANTAGGI RISERVATI AI PARTECIPANTI