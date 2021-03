La Gazzetta dello Sport presenta la classifica degli sponsor tecnici della Serie A

La Gazzetta dello Sport ha analizzato, di recente, il valore degli accordi che le 20 squadre di Serie A hanno con i rispettivi partner tecnici. La prima divisione tricolore, in questa stagione, vale 106,42 milioni di euro.

La Juventus FC incassa, ad esempio, da Adidas più di 51 milioni di euro a stagione (escluse le royalties). I bianconeri sono la squadra che incassa di più. Dietro il Milan di Zlatan Ibrahimovic con 11 milioni a stagione grazie ad un contratto con Puma fino al 2023. Al 3° posto c’è l’Inter con 10 milioni l’anno da Nike (nella foto in primo piano la maglia dei nerazzurri). Il Napoli al 4° con 8 milioni di accordo con Kappa, poi a seguire ci sono la S.S. Lazio con Macron (accordo fino al 2022) e la A.S. Roma, che, quest’anno, ha annunciato il passaggio Nike a New Balance. Entrambi gli accordi, secondo il quotidiano sportivo milanese, valgono 3,5 milioni a stagione.

A seguire l’ACF Fiorentina e Atalanta B.C. con accordi da 2,5 milioni rispettivamente con Kappa e Joma, poi Torino e Sampdoria con Joma e Macron per 2 milioni a stagione. 1,5 milioni a campionato per Bologna, Cagliari e Genoa; 1,3 milioni per l’Udinese, 1,2 per il Verona e 1 milione di euro per il Sassuolo. L’accordo di partnership tecnica è in scadenza nel 2026. Sotto il milione di euro a stagione ci sono poi Parma, Benevento, Crotone e Spezia (dai 300mila agli 800mila a stagione).