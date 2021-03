Ferrari-Trento fornitore ufficiale del Mondiale di Formula 1 per un triennio

La Ferrari-Trento si è infatti aggiudicata la fornitura degli spumanti della nuova stagione del Mondiale di Formula 1, in sostituzione dello champagne francese “Carbon“. Il brand italiano rimarrà sul podio della F.1, per celebrare i podi vincenti, fino al 2023. La cantina trentina è un leader globale nel proprio settore, posizione conquistata in oltre un secolo di storia. Oggi il campionato Mondiale conta 500 milioni di appassionati nel mondo.

Non è la prima volta che le bollicine Trentodoc salgono su un podio della Formula 1: Ferrari Trento, che da sempre accompagna gli eventi più significativi dello sport, dello spettacolo e delle istituzioni, era già stato il brindisi del Gran Premio di Monza negli anni ’80.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare questa partnership” – ha dichiarato Matteo Lunelli, Presidente e CEO di Ferrari Trento. “Salire sul podio della Formula 1 è per noi al tempo stesso un traguardo e un punto di partenza. Un traguardo perché dimostra l’autorevolezza e apprezzamento di cui le Cantine Ferrari godono a livello internazionale, grazie al talento e all’intenso lavoro di tutto il nostro team. Un punto di partenza perché ci apprestiamo a vivere una straordinaria avventura che ci permetterà di portare un tocco di convivialità e arte di vivere italiana nel mondo della Formula 1®. Abbiamo deciso di intraprendere questo ambizioso progetto, nonostante il difficile momento storico, come segno di fiducia nel futuro e perché crediamo fortemente nelle potenzialità del nostro marchio”.

“Questa collaborazione, basata sulla condivisione di valori quali la ricerca dell’eccellenza in ogni dettaglio, l’innovazione e la passione, è un grande motivo di orgoglio per Ferrari Trento e credo anche per il nostro paese in generale” – ha commentato Simone Masè, Direttore Generale del Gruppo Lunelli.

Stefano Domenicali, presidente e CEO, di Formula 1, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare che Ferrari Trento sarà il brindisi ufficiale di Formula 1…Per oltre un secolo, Ferrari Trento è stato sinonimo di eccellenza italiana, e ha creato con la propria passione, bollicine di grande eleganza, capaci di valorizzare ogni momento”. Il campionato di Formula 1 prenderà il via il 28 marzo con il gran premio Gulf Air del Bahrain.