ATP: PROLUNGATA LA PARTNERSHIP CON IL BRAND ROLEX

(di Daniele Caroleo) – L’Association of Tennis Professionals (ATP) ha annunciato l’estensione a lungo termine della sua partnership con Rolex (in una foto marchio degli Internazionali di tennis di Roma), una delle più grandi realtà operanti nel settore dell’alta orologeria.

Il nuovo accordo inizierà nel 2021 e vedrà Rolex continuare la propria collaborazione in qualità di “Official Timekeeper” dell’ATP Tour e delle Nitto ATP Finals a Torino. Inoltre, Rolex diventerà anche il cronometrista ufficiale delle Next Gen ATP Finals a Milano in Italia.

Rolex ha una relazione di lunga data con il tennis che risale ad oltre 40 anni fa. Oltre alle Nitto ATP Finals e alle Next Gen ATP Finals, infatti, il marchio svizzero di orologi è anche uno dei partner dei 4 tornei del “Grande Slam”, di tutti e 9 i tornei ATP Masters 1000, nonché dell’ATP Cup. Inoltre vanta numerosi protagonisti dell’ATP tra i suoi “brand testimonial”, tra cui Roger Federer, Dominic Thiem e Stefanos Tsitsipas.

L’azienda svizzera, infine, affianca le principali competizioni automobilistiche, la Formula Uno, iconiche gare di endurance ed eventi classici di lunga tradizione, come il FIA World Endurance Championship (WEC), le 24Ore di Le Mans, il Rolex 24 at Daytona, il Goodwood Revival ed il Pebble Beach Concours d’Elegance. Senza dimenticare che Rolex è al fianco dei migliori giocatori (come Tiger Woods), delle autorità di regolamentazione nonché dei principali eventi e tornei professionali del calendario golfistico, dell’equitazione e della vela (collaborazione, quest’ultima, nata oltre cinquant’anni fa con la partnership con il New York Yacht Club).