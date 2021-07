LA CONFEDERAZIONE CALCISTICA ASIATICA E YILI FIRMANO UN ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE GLOBALE TRIENNALE

Yili diventerà anche il presentatore esclusivo della cerimonia di apertura della Coppa d’Asia 2023 e godrà di un’esposizione di spicco del marchio durante il torneo in Cina come portabandiera ufficiale.

Oltre alla Coppa d’Asia 2023, l’accordo comprende tutte le principali competizioni per squadre nazionali dell’AFC, compreso il round finale delle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2022, la Coppa d’Asia 2022 AFC femminile e la Coppa d’Asia 2022 AFC U23.

Commentando l’accordo, Dato’ Windsor John, segretario generale dell’AFC, ha dichiarato: “Ringraziamo Yili per la loro fiducia nel calcio asiatico e non vediamo l’ora di lavorare con Yili per assicurarci di continuare a rafforzare il gioco per tutti i nostri stakeholder in tutto il continente.”