La comunicazione sportiva ai tempi del Coronavirus. Il caso della FIR Campania

La comunicazione (sportiva) ai tempi del Coronavirus. Un esempio arriva dal “territorio”, nello specifico dalla Campania. Una iniziativa tattica per ragionare in “positivo” rispetto ad un tema (quello dell’epidemia da Covid-19). L’immagine studiata dall’ufficio comunicazione della FIR (rugby) Campania racconta di una bambina senza scarpe che corre felice con una palla da rugby in mano, altri bambini intorno provano a prenderla. “È l’immagine di un futuro che tornerà presto, è l’auspicio di tutto il movimento rugbistico regionale della Campania” spiega a Sporteconomy Gianclaudio Romeo – addetto alla comunicazione della FIR Campania.

“Il rugby è rispetto, rispettiamo le regole” si legge nella didascalia della foto, immancabile il richiamo all’hashtag nazionale #iorestoacasa.

Sulla pagina Facebook del Comitato Campania della Federazione Italiana Rugby, nella descrizione dell’immagine si legge: “Siamo rugbisti, dimostriamo di saper rispettare le regole anche questa volta”.

La campagna è stata ripresa da tutti i club del movimento locale ed il sito del Comitato fa campeggiare l’immagine.