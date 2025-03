La Acea Run Rome The Marathon supera il muro dei 50mila iscritti.

La 30ima edizione di Acea Run Rome The Marathon (in programma domenica 16 marzo) è stata presentata ufficialmente in Campidoglio, sede di Roma Capitale, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport e Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato (nella foto in primo piano), e del Direttore Paolo Giuntarelli, in rappresentanza del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.



50mila partecipanti sono attesi all’evento, di cui quasi 30mila alla sola maratona, superando il record storico dello scorso anno. Un risultato che conferma la capacità di Infront (advisor strategico del progetto) nel gestire importanti eventi di active lifestyle.



“La crescita dell’evento si riflette anche nel coinvolgimento del mondo corporate e istituzionale: oltre 30 aziende partner e più di 80 realtà tra sponsor, espositori e charity animeranno l’Expo Village, creando un network sempre più solido e un ecosistema di valore attorno alla maratona. Come Infront, siamo orgogliosi di aver contribuito non solo all’organizzazione e commercializzazione dell’evento, ma anche alla progettazione e realizzazione di attivazioni dedicate ai nostri partner, ampliando il nostro portfolio di servizi e offrendo soluzioni innovative su misura. Acea Run Rome The Marathon, inoltre, è più leggera nell’impatto grazie ai suoi partner Circularity, LifeGate, Banco Alimentare Roma, Rina e Plastic Free Odv Onlus. Un altro elemento chiave di questa edizione è la copertura mediatica globale, con la diretta su Sky Sport e la trasmissione in oltre 60 Paesi, permettendo a un pubblico sempre più ampio di vivere da vicino l’energia di questo evento iconico.” ha affermato Stefano Deantoni, Marketing Director Infront Italy.

Il logo ufficiale del brand Infront



Il percorso dell’evento

La maratona (lo sponsor tecnico è la spagnola Joma Sport) partirà domenica mattina dai Fori Imperiali, spalle al Colosseo, per una foto che farà il giro del mondo. La gara poi passerà per lo Stadio Dei Marmi al Foro Italico e arriverà al Circo Massimo. 42,195 km tra storia e velocità, con gli atleti che ammireranno la più belle attrazioni culturali della Capitale.



Per la prima volta nella storia della maratona, la stracittadina Acea Water Fun Run sarà anticipata al sabato mattina, dove sono attesi cittadini, turisti, corridori e non, per dare vita a una festa dello sport e e del benessere. (fonte: Infront Italy)