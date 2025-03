Social – Al via l’app “Seven” per atleti digital-addicted.

Lo scorso 8 marzo ha debuttato in rete “Seven“, nuova piattaforma per calciatori/calciatrici, che desiderano ottimizzare la propria presenza a livello digitale.

Nasce da un’idea dell’imprenditore Max Sardella (ceo e fondatore di Seven) e risponde all’esigenza di gestire i canali social in maniera strategica ed efficace, offrendo un social media manager virtuale a disposizione 24/24 di ogni atleta, soprattutto se a digiuno di competenze specifiche.

Tramite la piattaforma in esame sarà possibile gestire la propria immagine online in pochi semplici passaggi, interagire in modo professionale con tifosi e media, creare contenuti strategici in base ai risultati delle partite e allo stato emotivo, e scegliere tra diversi stili di comunicazione (professionale, motivazionale o semplice).