L’associazione Giornalisti 2.0 apre a neo pubblicisti e nuove professionalità.

Questa apertura vuole creare una comunità inclusiva, dove esperienze e competenze diverse possano incontrarsi e collaborare, arricchendo il panorama professionale con nuove prospettive e stimolando l’innovazione. La decisione mira inoltre a offrire supporto formativo e strumenti utili anche ai professionisti non giornalisti, in un contesto sempre più digitale e interconnesso.

“Crediamo fermamente nel valore del networking e della condivisione del sapere tra i professionisti della comunicazione – ha concluso Maurizio Pizzuto -. Questa è una grande opportunità per crescere insieme e affrontare le sfide di domani. I neo pubblicisti, in particolare, troveranno nel Dipartimento Giovani un punto di riferimento per sviluppare competenze e costruire relazioni professionali significative”. Le iscrizioni per comunicatori e social media manager sono già aperte e possono essere effettuate direttamente attraverso il sito ufficiale dell’associazione www.giornalistiduepuntozero.it.