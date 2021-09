La 78ima edizione dell’Open d’Italia di golf su Sky Sport

Appuntamento su Sky Sport con l’edizione numero 78 dell’Open d’Italia, il più importante, atteso e prestigioso torneo golfistico italiano, che fa parte dello European Tour.

L’evento, denominato “DS Automobiles 78° Open d’Italia”, è in programma da domani, giovedì 2, a domenica 5 settembre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma.

Su Sky Sport Arena e in streaming su NOW tutte le quattro giornate di gara in diretta, a partire dalle ore 13.30 di giovedì. La prima giornata verrà trasmessa live anche su Sky Sport Uno. Commento affidato a Michele Gallerani, Roberto Zappa e Marco Cogliati.

Durante la giornata, sempre su Sky Sport Arena, e anche su Sky Sport 24, da non perdere gli appuntamenti con lo “Studio Golf” condotto dal posto da Francesca Piantanida, in compagnia di Massimo Scarpa e con Alessandro Lupi inviato sul campo, in onda prima e dopo ogni giornata di gara.

Sul rinnovato percorso del Marco Simone Golf & Country Club, che nel 2023 ospiterà la Ryder Cup, 156 giocatori, per un field di tutto rispetto, che comprende ben 22 italiani, fra questi, Francesco Molinari, che questo torneo l’ha vinto nel 2016, Guido Migliozzi, Renato Paratore, Edoardo Molinari, Nino Bertasio, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli.

L’evento potrà contare sulla presenza, tra gli altri, degli inglesi Tommy Fleetwood, Matthew Fitzpatrick, Luke Donald e Ross McGowan, che difende il titolo conquistato nella passata edizione, del tedesco Martin Kaymer, dello svedese Henrik Stenson, degli spagnoli Gonzalo Fernandez-Castano e Miguel Angel Jimenez, dell’austriaco Bernd Wiesberger, del giovane danese Rasmus Højgaard, recente vincitore a Crans Montana, in Svizzera, dell’Omega European Masters, e del suo connazionale Thorbjorn Olesen, del francese Gregory Havret e del sudafricano Garrick Higgo.

Montepremi complessivo di 3 milioni di euro, di questi 485.330 andranno al vincitore.

La programmazione dell’Open d’Italia 2021 di golf in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Giovedì 2 settembre

“Studio Golf” dalle 13.15 alle 13.30 Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24

prima giornata dalle 13.30 alle 18.45 Sky Sport Arena e Sky Sport Uno

“Studio Golf” dalle 18.45 alle 19 Sky Sport Arena, Sky Sport Uno e Sky Sport 24

Venerdì 3 settembre

“Studio Golf” dalle 13.15 alle 13.30 Sky Sport Arena e Sky Sport 24

seconda giornata dalle 13.30 alle 18.45 Sky Sport Arena

“Studio Golf” dalle 18.45 alle 19 Sky Sport Arena e Sky Sport 24

Sabato 4 settembre

“Studio Golf” dalle 13.15 alle 13.30 Sky Sport Arena e Sky Sport 24

terza giornata dalle 13.30 alle 18.15 Sky Sport Arena

“Studio Golf” dalle 18.15 alle 18.30 Sky Sport Arena e Sky Sport 24

Domenica 5 settembre

“Studio Golf” dalle 13.15 alle 13.30 Sky Sport Arena e Sky Sport 24

quarta giornata dalle 13.30 alle 18.15 Sky Sport Arena

“Studio Golf” dalle 18.15 alle 18.30 Sky Sport Arena e Sky Sport 24