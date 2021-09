Al via il FIP STAR Sardegna Open 2021. Semifinali e finali domenica 5 settembre al TC Cagliari

A Cagliari, dal 1° al 5 settembre, si svolgerà il “FIP STAR Sardegna Open 2021“, prologo della seconda edizione del WPT-Sardegna Open 2021 (5-12 settembre). Il capoluogo sardo si conferma capitale del “grande padel “internazionale (il Tennis Club Cagliari ospiterà il torneo FIP STAR, prova del «Cupra FIP Tour» 2021).

Si affronteranno, a livello maschile e femminile ben 70 coppie, in crescita rispetto ai numeri della precedente edizione.

Al torneo FIP STAR Sardegna Open, prova del “Cupra FIP Tour 2021 – road to Cupra Fip Finals”. All’evento potranno partecipare, per regolamento, i giocatori compresi a partire dalla posizione numero 36 del ranking World Padel Tour e Federazione Internazionale Padel per il maschile e dal numero 25 per il femminile.

Ciò rende la kermesse a marchio FIP (Federazione Internazionale di Padel) altamente competitiva oltre che equilibrata aperta a tanti binomi in crescita, ma soprattutto alle migliori giovani promesse.

Le coppie, grazie ai risultati raggiunti nel torneo, potranno conquistare punti preziosi per il ranking WPT-FIT: 40 per i vincitori, 24 per i finalisti, 12 ai semifinalisti, 6 per i quarti, 3 agli ottavi e 2 per i sedicesimi.

Il montepremi è complessivo è di 10.200 euro ripartito il 6mila euro per il maschile e con 4.200 euro al femminile.

Tra le coppie favorite per la vittoria del torneo (domenica mattina le semifinali, la sera le finali) troviamo, nel tabellone maschile, gli spagnoli Antonio Fernandez Cano (n. 36 WTP-FIP) – Jose Antonio Garcia Diestro (42), mentre nel main draw femminile è molto attesa la coppia iberica-transalpina (testa di serie n.1), composta da Ariadna Canellas Rodero (42) e Lea Godallier (41). In forte crescita tutti i binomi tricolori (sia nel maschile, sia nel femminile). Grande attesa per Chiara Pappacena (66), che gioca in coppia con Giorgia Marchetti (111), mentre, tra gli uomini, spicca il binomio azzurro Nick Cotto (162) – German Tamame (106).