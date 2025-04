Kickboxing – Oktagon Valle d’Aosta: Giorgia Pieropan vs Ines Es Salehy

Continua la parata di stelle che combatteranno sabato 7 Giugno a Oktagon Valle d’Aosta al Palazzetto dello Sport di Courmayeur.

Dietro la star incontrastata delle donne fighter, l’aostana Martine Michieletto, ci sono delle giovani guerriere che mordono il freno e sono pronte a seguire le orme della titolatissima campionessa mondiale ISKA per entrare anche loro nei ranking mondiali.

E’ questo il caso della giovanissima Giorgia Pieropan di Torino che salirà sul ring per 3 round da 3 minuti nella cat -53 Kg fight code rules contro la campionessa belga di specialità nonché la campionessa intercontinentale ISKA Ines Es Salehy di Anderlecht (Belgio).

Il match è durissimo per Giorgia, che pur ha al suo attivo 19 match di cui 18 vinti e 1 perso, nonché una recente vittoria contro Carlotta Dama in diretta su Dazn il mese scorso al Casinò di Campione.

“Un sogno che diventa realtà- dichiara Giorgia – sembra ieri quando andai per la prima volta a vedere questo grande evento Oktagon. Ad oggi posso dire di essere orgogliosa del lavoro fatto e della strada che sto facendo consapevole che c’è ancora tanto lavoro da fare e che la strada è ancora lunga .

Ringrazio Carlo Di Blasi e Fight 1 per l’opportunità e il mio team che mi accompagnerà in questa splendida esperienza”.

“Sono prontissima ad affrontare questo match perché conosco già il risultato- ha dichiarato Ines Es Salehy- Finirà presto: non arriveremo al terzo round. Giorgia ha fortuna che il match non sia in muay thai perché li si sarebbe fatta male, ma Giorgia…assaggerai la polvere a Courmayeur”

Per Giorgia, considerata in questo match l’underdog della serata, si apre uno scenario in cui ha tutto da guadagnare perché una vittoria contro Ines le aprirebbe la strada verso un titolo intercontinentale mentre una sconfitta non cambierebbe molto. Discorso diverso per Ines che deve vincere proprio perché è considerata la favorita del match. E dopo queste sue parole di sfida dovrà vincere prima del limite. Attendiamo a bordo ring di vedere gli sviluppi di questo avvincente match tutto al femminile.