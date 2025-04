Svelato il kit gara per gli 85 anni del Cesena FC

La divisa è stata creata insieme ad Erreà per rendere omaggio alla tradizione ed ai successi del club bianconero

Ieri, a margine di un evento svoltosi all’Adriatic Golf Club Cervia e dedicato ai partner bianconeri, il Cesena FC ha svelato il kit gara dedicato all’85° anniversario del Cavalluccio, creato in edizione limitata in coincidenza con il prestigioso traguardo raggiunto dal club e che verrà indossato in occasione della gara del campionato Serie BKT con il Sassuolo in programma domani all’Orogel Stadium. Si tratta di un vero e proprio omaggio alla tradizione, alla storia e ai successi che hanno caratterizzato il percorso della Società bianconera dalla sua nascita ad oggi.

Il nuovo kit, realizzato in collaborazione con Erreà, sponsor tecnico ufficiale del Cesena FC, si ispira alle linee pulite e semplici tipiche dei primi anni di vita del Club, con un design che celebra il passato senza però rinunciare alla modernità. La maglia, di colore bianco, è arricchita da dettagli in nero e oro, simboli di raffinatezza e distinzione, mentre i pantaloncini sono neri, in perfetta sintonia con l’estetica lineare ed essenziale dell’intero kit.

Sul retro della maglia, appena sotto il colletto, è ricamata la dicitura “1940-2025” ad evidenziare il traguardo degli 85 anni di vita del Cesena FC, mentre vicino alla cucitura posta sul fronte della t-shirt è apposta la patch identificativa del kit special edition, che riporta il numero di serie di ogni maglietta. Ad impreziosire ulteriormente lo speciale kit gara del Cavalluccio c’è poi il packaging dedicato, che prevede la consegna della maglia all’interno di una box dedicata, con decorazioni dorate ed un motivo in coordinato riportante le date 1940-2025.

Un tocco particolare e inedito è rappresentato dallo scudetto celebrativo, che per l’occasione sostituirà quello tradizionale del Club. Il nuovo emblema, sempre con il cavalluccio marino al centro e sempre declinato nei toni del bianco e del nero, si arricchisce di ricami in tonalità oro, con un esplicito richiamo al numero 85, a simboleggiare gli anni trascorsi dalla nascita del Cesena FC. Un logo che racchiude tutta l’essenza della storia bianconera, ma con uno stile attuale e distintivo.

courtesy photo Linkedin page Alberto Mariani (dep. grafica Erreà)

Particolare attenzione è stata dedicata anche ai materiali: la divisa è prodotta con l’innovativo tessuto B-HIVE, frutto della ricerca Erreà, caratterizzato da una speciale trama ad alveare formata da microcamere d’aria che garantiscono un’elevata traspirabilità e una leggerezza estrema. Il filato utilizzato è doppio e composto da fibre di tonalità diverse, per ottenere il caratteristico effetto “melange”, che dona al capo un aspetto moderno e distintivo, pur mantenendo sempre uno stile sobrio ed elegante.

“Raggiungere il traguardo degli 85 anni – ha dichiarato Corrado Di Taranto, Direttore Generale del Cesena FC – è un motivo di grande orgoglio per tutta la famiglia bianconera. Questo kit non è una semplice maglia da gara, ma un simbolo di appartenenza, di passione e di storia condivisa con i nostri tifosi e con tutti coloro che hanno nel cuore il Cavalluccio. Insieme ad Erreà abbiamo curato ogni dettaglio con attenzione per rendere omaggio a chi ha scritto la storia del Club e perché indossare questo kit significa portare con sé l’identità di Cesena, dentro e fuori dal campo.”

“L’85° anniversario del Cesena FC non è solo una celebrazione, ma un’affermazione d’identità. Questa maglia – ha affermato Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà – non è nata per compiacere, ma per raccontare: la storia di un Club, il legame con la città, il rispetto per una tradizione che non si improvvisa. Ogni dettaglio è pensato con cura e coerenza. Non è solo un kit tecnico: è un simbolo da indossare, un pezzo di memoria collettiva trasformato in tessuto.”

A rendere ancora più speciale questa celebrazione è stata la location scelta per lo shooting fotografico ufficiale, tenutosi presso la Biblioteca Malatestiana di Cesena, patrimonio UNESCO e prima biblioteca civica d’Europa, risalente al XV secolo. Simbolo di cultura, memoria e identità della città, la Biblioteca Malatestiana ha fatto da cornice d’eccezione al lancio del kit, unendo idealmente storia e sport ed esaltando il senso identitario del kit dedicato all’85° anniversario. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla preziosa disponibilità del Comune di Cesena e del direttore della Biblioteca, Paolo Zanfini, i quali hanno accolto subito con entusiasmo la proposta presentata dal Club bianconero, contribuendo a dare un valore ancora più profondo a questo speciale traguardo.

Il kit in edizione limitata sarà disponibile per l’acquisto a partire da giovedì 24 aprile, sia presso il Cesena FC Official Store che sull’e-shop online sul sito del club al prezzo di 125€, comprensivi della speciale scatola dedicata all’85° anniversario.