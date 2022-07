Kickboxing: il campione Mattia Faraoni ad Antares Fight Night. In programma l’intervista esclusivo su Gazzetta.it

Torna sul ring, per un’intervista esclusiva, il kickboxer capitolino Mattia Faraoni (nella foto in primo piano), challenger ufficiale al titolo mondiale ISKA. L’occasione è l’Antares Fight Night di Edolo (BS) sabato 9 luglio.

Faraoni, reduce dalla recente degenza ospedaliera che gli ha impedito di combattere a Roma il mese scorso, sarà in visita a Edolo per assistere e sostenere gli atleti tricolori impegnati nelle due sfide mondiali (rispettivamente Martine Michieletto e Christian Guiderdone).

Per l’occasione verrà intervistato (dal promoter lombardo e President di Fight1 Carlo Di Blasi) nella diretta con Gazzetta.it (Antares Fight Night sarà trasmesso, sabato 9 luglio, solo sul portale della “rosea”) per conoscere retroscena e soprattutto i prossimi programmi, per quello che è un appuntamento attesissimo con Charles Joyner, suo contender per il titolo mondiale ISKA.