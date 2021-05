Juventus lancia il suo store ufficiale su Tmall per crescere in Cina

La Juventus FC ha annunciato l’apertura del suo flagship store ufficiale su Tmall.com, parte di Alibaba Group e piattaforma che in Cina conta circa 800 milioni di utenti attivi.

Per ulteriormente rafforzare il legame con i fan cinesi e offrire ai clienti un’esperienza comoda e ricca, la Juventus annuncia il suo arrivo su Tmall al termine della stagione 2020/21, dopo il lancio dello store su DEWU a marzo. Tra le altre cose, lo store Juventus su Tmall offrirà i kit gara e l’attrezzatura sportiva del club, merchandising mono-brand Juventus e prodotti esclusivi personalizzati per i fan cinesi. I tifosi in Cina potranno acquistare la nuova maglia gara home 2021/22 per la prima volta all’interno dello store Juventus su TMALL. Il nuovo kit gara home 2021/22 rende omaggio ai 10 anni di anniversario dalla realizzazione dell’Allianz Stadium, che si riflette bene nella frase “Le nostre radici, la nostra casa, lo sguardo rivolto al futuro”.

Tmall è un marketplace di riferimento in Cina per milioni di clienti, che incontra la crescente domanda locale di prodotti internazionali e di alta qualità, portando gli utenti all’interno di un percorso di scoperta e acquisto arricchito, oltre che divertente e personalizzato. Questo si allinea perfettamente con l’obiettivo della Juventus, che si ritrova nel motto “life is black and white, and more”, di creare un’esperienza di shopping esclusiva per i loro Juventini, rendendo il brand più accessibile a un’audience più ampia tramite Tmall. Juventus non è solo un importante football club con 123 anni di storia ma anche un brand fashion e lifestyle.

Rodrigo Cipriani Foresio, General Manager Alibaba Group Southern Europe, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto sul nostro marketplace Tmall a una delle squadre di calcio più popolari e di successo al mondo come la Juventus. Condividiamo lo stesso obiettivo, che è di offrire una fruizione dei contenuti ed esperienza di shopping uniche, facilitate dalle più recenti innovazioni digitali. Insieme, porteremo ai tifosi e clienti in Cina la possibilità di vivere la Juventus più da vicino, e mi auguro di esplorare ulteriori aree di collaborazione in futuro”.

Nel futuro, la Juventus creerà più contenuti e porterà più collezioni con elementi locali ai tifosi cinesi. Il merchandising rappresenta il nuovo punto di contatto per rafforzare il coinvolgimento dei fan in Cina.