HBO MAX SI ASSICURA I DIRITTI DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE IN BRASILE E IN MESSICO

(di Lorenzo Di Nubila) – HBO Max, servizio streaming di video on demand statunitense gestita da WarnerMedia Direct, ha acquisito i diritti per trasmettere le partite della UEFA Champions League in Brasile e Messico.

La piattaforma WarnerMedia ha annunciato che sarà disponibile in 39 territori in tutta la regione dal 29 giugno con una programmazione che spazia dallo sport dal vivo, alle serie originali, ai documentari e ai film.

Dopo il culmine della UEFA Champions League di questa stagione, che si concluderà in Portogallo questo fine settimana in occasione della finale tutta inglese tra Manchester City e Chelsea, HBO Max sostituirà le reti di proprietà Disney ESPN e Fox Sports Latin America come emittente della massima competizione calcistica europea in Messico.

Variety riferisce che HBO Max trasmetterà in streaming ogni partita in diretta tra il 2021 e il 2024, ma non è chiaro quante di queste partite verranno mostrate in esclusiva. Anche i termini finanziari dell’accordo non sono stati riportati, per ora.

Il lancio di HBO Max in America Latina e nei Caraibi rappresenta la sua prima avventura al di fuori degli Stati Uniti, dove è stato lanciato a maggio 2020.

“Il nostro ingresso in America Latina e nei Caraibi è il primo passo del lancio globale di HBO Max”, ha dichiarato in una nota Johannes Larcher, capo di HBO Max International. “Siamo entusiasti che i fan di tutta la regione potranno presto godersi HBO Max e la sua straordinaria raccolta di contenuti. WarnerMedia è una delle fonti di intrattenimento più popolari e affidabili in tutta l’America Latina e siamo molto entusiasti che il nostro viaggio globale inizi qui”.

Disponibile su una vasta gamma di dispositivi connessi, HBO Max Latin America comprenderà due piani di abbonamento a partire da US $ 3 al mese a seconda del paese e sarà distribuito attraverso partner tra cui AT&T Mexico, DirecTV Latin America, Sky Brasil e Grupo América Móvil.

Ai clienti che hanno un abbonamento lineare HBO esistente verrà offerto il servizio senza costi aggiuntivi, mentre ulteriori partner di distribuzione saranno annunciati a tempo debito.