JOMA VESTIRÀ GLI ATLETI OLIMPICI SPAGNOLI FINO AL 2024

(di Sejon Veshaj) – Joma, prima azienda d’abbigliamento sportivo in Spagna, ha rinnovato la propria partnership con il COE (Comitato Olimpico Spagnolo), come official outfitter per le divise utilizzate dagli atleti durante le edizioni dei Giochi olimpici, estivi e invernali, fino al 2024.

Le condizioni economiche del contratto non sono state rese pubbliche. L’accordo è limitato esclusivamente all’abbigliamento indossato dagli atleti al di fuori delle competizioni. Le tute del marchio di Toledo verranno sfoggiate quindi dal team iberico in occasione delle cerimonie di apertura e chiusura e all’interno del villaggio olimpico. Durante le competizioni, ogni federazione manterrà i contratti con i propri fornitori tecnici: Nike per il basket, Adidas per il calcio o la stessa Joma per la squadra di atletica e della pallamano.

Il rinnovo consente di risolvere il possibile conflitto che sarebbe sorto a seguito del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo dal 2020 al 2021, anno di scadenza del precedente contratto firmato tra Joma e COE, nel 2015. Il rinnovo al 2024 include, tra gli altri eventi, anche i Giochi invernali di Pechino 2022 e i prossimi Giochi estivi a Parigi, dal 2 al 18 agosto 2024.

Quasi certamente l’azienda spagnola utilizzerà le stesse divise progettate per le Olimpiadi di quest’anno anche nel 2021, avendo Joma già prodotto oltre 32.000 divise prima della sospensione dell’evento.

Per i Giochi di Rio 2016, la multinazionale iberica ha fabbricato circa 120.000 divise, per via delle diverse collaborazioni con altri comitati olimpici. Joma è infatti sponsor ufficiale dei Comitati Olimpici di Portogallo, Messico, Bulgaria, Moldavia, Andorra e Malta.