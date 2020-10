Ivc nuovo sponsor del Pescara calcio. Di Donato: “Trovato accordo più importante. Vogliamo investire in Abruzzo”

(di Matteo Dionisi) – Il Pescara calcio, club che milita nel campionato di Serie B, ieri ha presentato il nuovo sponsor che comparirà sulle maniche delle maglie ufficiali per la stagione 2020/21. Si tratta di Ivc, brand del gruppo Di Donato azienda pescarese nata nel 1976 operante nel settore delle vernici. La Ivc si aggiunge da un parterre importante di sponsorizzazioni che fanno parte della società del presidente Daniele Sebastiani. Con gli abruzzesi c’è Errera, Contrader, Pharma + Sport e Liofilchem.

“Il nostro impegno è cresciuto – ha spiegato Antonio Di Donato, AD del gruppo -. Già l’anno scorso avevamo un impegno con una piccola sponsorizzazione. Quest’anno con il presidente (Daniele Sebastiani, nda) ci siamo ci siamo incontrati e abbiamo trovato rapidamente un accordo più importante. Noi di solito puntiamo sul mercato internazionale ma da quest’anno abbiamo deciso di investire anche in campo nazionale e in Abruzzo”.

Ivc, attività imprenditoriale della famiglia Di Donato comincia nel primo dopoguerra. Nata con la mission di soddisfare le esigenze dei rivenditori di pitture e vernici. Si è evoluta nel corso degli anni divenendo il contenitore nel quale è stato sviluppato il sistema Speedy2 e poi S2K: il primo sistema per edilizia in Italia concepito con paste dedicate, non universali.