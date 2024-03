Italia, negli USA il debutto delle divise che indosseremo a Euro’24

Adidas e FIGC hanno presentato la nuova collezione di prodotti dedicati alle Nazionali Italiane di calcio.

Nel comunicato stampa congiunto, il colosso tedesco annuncia di aver messo a disposizione delle nostre selezioni “le migliori tecnologie per la disputa di prestazioni sportive al massimo livelli”.

Di Davide Pollastri

Tradizione per la Home Jersey, simbolismo per la versione Away, appartenenza per entrambe.

Si presentano così le nuove, divise che accompagneranno la Nazionale Italiana di calcio al Campionato europeo di Germania 2024.

Le divise, fornite anche alle selezioni Femminili e a quelle di Beach Soccer, Futsal e eSports, esaltano con dettagli specifici l’identità calcistica del nostro Paese, ed offrono la tecnologia di nuova generazione HEAT.RDY .

Il kit casalingo (che verrà indossata per la prima volta dai ragazzi di Spalletti nell’amichevole contro il Venezuela, in programma domani 21 marzo a Fort Lauderdale), avrà il tricolore applicato sulle spalle, e la dicitura “L’Italia chiamò” nel retro-colletto, con ovviamente la presenza dello stemma FIGC, ed il logo Adidas (in bianco).

L’Italia scenderà invece in campo con il nuovo kit Away domenica 24 marzo a New York, in occasione del match che vedrà gli Azzurri affrontare l’Ecuador.

Una maglia, quella away, ispirata alla bandiera italiana.

Adidas ha sottoscritto con la Federcalcio Italiana, una partnership quadriennale (iniziata nel gennaio 2023) del valore (secondo una stima riportata dall’agenzia Reuters) di circa 35 milioni di euro all’anno.