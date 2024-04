Investire nello sport: quali possibilità?

Sport non vuol dire solo attività fisica. Tutti sappiamo quanto l’attività fisica, intensa o moderata che sia, possa essere importante per il benessere fisico, mentale e sociale di ogni individuo. La pratica sportiva consente di sviluppare abilità motorie, promuove la salute cardiovascolare e riduce lo stress. Ma l’importanza dello sport va ben oltre i benefici fisici.

Essere parte di una squadra o anche praticare sport individuale insegna il valore della collaborazione, della lealtà e della perseveranza. Insomma, lo sport è una scuola di vita, dove imparare a gestire le sconfitte con dignità e ad apprezzare le vittorie con umiltà.

Inoltre, lo sport ha il potere di unire le persone, superando barriere culturali, linguistiche e sociali. E questo non solo quando lo si pratica, ma anche quando lo si sostiene semplicemente da tifosi o spettatori.

Dunque, se lo sport è sempre una buona idea, perché non investire in questo settore, magari non necessariamente per trarne un guadagno, ma anche solo per sostenere la propria squadra del cuore o un atleta particolarmente apprezzato? Con i progressi tecnologici, le possibilità in questo senso si sono moltiplicate e le opzioni possibili, più o meno innovative, sono davvero adatte a tutte le tasche.

Fan Token: una forma di engagement rivoluzionaria

Molti conoscono o perlomeno hanno sentito parlare di trading online e criptovalute. Si tratta di investimenti di tipo speculativo che vengono effettuati attraverso piattaforme dedicate, i cosiddetti broker e exchange online. Esistono tantissime piattaforme di trading, come Vantage FX, eToro, Coinbase e altre ancora, dove effettuare la compravendita di strumenti finanziari e criptovalute. Quello che molti non sanno, è che anche lo sport è sbarcato su questi mercati. Molte squadre sono ormai da tempo quotate in borsa, non è un mistero, ma c’è un’altra forma di investimento più alla portata di tutti: i fan token. Dobbiamo, però, fare un passo indietro e parlare di criptovalute.

Le criptovalute sono valute digitali che non esistono in forma fisica e, quindi, bypassano il sistema di intermediazione finanziaria tradizionale. Bitcoin è stata la prima criptovaluta ad essere creata nel 2009, aprendo la strada a tutti gli altri progetti di questo tipo. Le criptovalute non sono solo strumenti su cui investire approfittando della volatilità dei prezzi, ma stanno anche diventando un mezzo alternativo al denaro così come lo conosciamo. Con le criptovalute, infatti, è ormai possibile acquistare alcuni beni e servizi, non solo online, ma anche in alcuni negozi fisici.

Il mondo dello sport ha intuito le potenzialità di questa rivoluzione tecnologica e l’ha abbracciata anche per coinvolgere i tifosi e accedere a nuove fonti di finanziamento. Sono nati, così, i fan token, criptovalute dedicate al mondo dello sport, il cui scopo è quello di migliorare l’interazione tra i club sportivi e i tifosi. Acquistando queste criptovalute si acquisisce una sorta di “partecipazione”, molto più accessibile in termini economici, che consente di essere parte della vita sportiva di una squadra o di un atleta.

I fan token sono disponibili su alcune piattaforme di exchange e danno diritto agli acquirenti di partecipare a votazioni, sondaggi e altre attività, nonché di accedere a sconti e promozioni.

Il funzionamento dei Fan Token

I fan token sono essenzialmente una fonte di finanziamento per le squadre e gli atleti, ma anche un modo per coinvolgere maggiormente i tifosi. Grazie a un sistema di votazione decentralizzato, infatti, i possessori di questi token possono dire la loro su questioni riguardanti la squadra o l’atleta finanziato. Ad esempio, è possibile votare sulla scelta della maglia o del miglior giocatore di una partita o anche sulle strategie di marketing da adottare. Ogni token equivale a un voto che può essere utilizzato per esprimere la propria opinione e partecipare, in questo modo, alle decisioni di un club sportivo.

Inoltre, i fan token consentono l’accesso a contenuti esclusivi, promozioni e sconti sui biglietti.

Come per tutte le altre criptovalute, i fan token possono essere acquisiti come investimento. Non è infrequente, infatti, che una criptovaluta acquistata ad un prezzo irrisorio possa raggiungere un valore importante nel tempo. In quel momento, vendere i token acquistati potrebbe rappresentare un’interessante fonte di guadagno, Va notato, tuttavia, che il mercato è estremamente volatile e che il valore dei fan token può oscillare anche di molto, sull’onda del successo o della disfatta sportiva.

Il crowdfunding

Con l’avvento della tecnologia e dei social media, il crowdfunding si è affermato come sistema molto efficace di raccolta fondi, anche per i progetti sportivi. Questa forma di finanziamento collettivo sta rivoluzionando il mondo dello sport e rappresenta oggi, per gli atleti e i club sportivi, un utile strumento di finanziamento. Attraverso piattaforme online dedicate, è possibile proporre un progetto o un obiettivo da finanziare con il contributo di sostenitori e appassionati. In cambio, è molto spesso ottenere benefici quali biglietti, sconti o la partecipazione a determinati eventi.

Anche questa fonte di finanziamento alternativa crea anche un legame più stretto tra gli atleti e i tifosi, che diventano una parte attiva delle decisioni di un club o di un singolo atleta.

I tifosi stessi possono lanciare campagne di crowdfunding per sostenere iniziative specifiche del loro club o per aiutare atleti individuali a coprire i costi da sostenere per gli allenamenti o determinate gare. Questo approccio non solo genera fondi, ma rende anche la comunità sportiva partecipe di un progetto condiviso.

Le azioni

Nel panorama finanziario contemporaneo, c’è posto anche per le azioni legate al mondo dello sport. Acquistare le azioni di società sportive rappresenta, senza dubbio, un modo unico di vivere il mondo dello sport, ma è anche un’ottima opportunità di guadagno. Chiaramente, non tutti gli strumenti finanziari disponibili sono alla portata di tutti e i rischi legati a questa forma di investimento sono evidenti.

Le azioni sportive possono essere associate a club sportivi, marchi di abbigliamento sportivo o anche società legate al mondo dello sport. Questa diversificazione consente di scegliere le opportunità che meglio si adattano alle proprie preferenze e obiettivi di investimento.

Il calcio domina il settore delle azioni sportive, anche per la risonanza mediatica e il sostegno di cui gode questo sport. Tra le società più capitalizzate, troviamo il Manchester United, la Juventus e la Lazio. Tuttavia, anche altri sport si stanno facendo largo in questo mercato. L’azienda Amer Sports, produttrice delle racchette Wilson, nonché degli sci Salomon, è stata da poco quotata sulla borsa di New York e, con la crescente popolarità del tennis, trainata dai successi di Jannik Sinner, c’è da scommettere che presto anche altri club sportivi o società legate a sport non seguiti come il calcio faranno il loro ingresso nel mercato azionario.

In conclusione, per chi ama lo sport e vuole finanziarlo o desidera trarre un guadagno dal sostegno prestato al mondo dello sport, le possibilità sono varie. Del resto, lo sport sta diventando sempre più mediatico e gli eventi sempre più globali. Vale la pena, dunque, investire in questo settore.