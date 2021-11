INTESA SANPAOLO TITLE SPONSOR DI FIP GOLD MILAN 2021

Intesa Sanpaolo è Title Sponsor di FIP Gold Milan la sfida di fascia più alta del Cupra FIP Tour, torneo di padel agonistico organizzato dalla Federazione Internazionale Padel, in programma a Milano dal 3 al 7 novembre 2021.

Il sostegno a questo importante torneo di padel rientra nel più ampio impegno del Gruppo a favore del mondo dello sport e costituisce l’occasione per manifestare, ancora una volta, la prossimità di Intesa Sanpaolo nei confronti dei singoli territori in cui opera e la vicinanza alle comunità. Impegno che si concretizza nella promozione e diffusione dei valori sportivi che sono fondamentali per la crescita e la formazione delle nuove generazioni: sana competitività, rispetto delle regole, dinamicità, fair play, superamento dei propri limiti, tutti principi fondanti della società civile condivisi dalla migliore cultura d’impresa.

Sin dalla sua nascita il Gruppo è infatti al fianco dello sport di alto livello e delle eccellenze sportive italiane. In partnership con il CONI ha sostenuto molte importanti manifestazioni sportive nazionali e internazionali. Da quest’anno Intesa Sanpaolo sarà Host Partner delle Nitto ATP Finals 2021 – 2025 e Title Sponsor delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals 2021 – 2022, partecipando nuovamente in prima persona, dopo l’esperienza dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 a quella che, per i prossimi cinque anni, sarà una vetrina internazionale straordinaria per la città e per il Paese.

Dal 2016 Intesa Sanpaolo è Main Partner del Concorso Ippico Internazionale (CSIO) di Roma “Piazza di Siena” e in, ambito calcistico, dal 2020 è sponsor e Banking Partner dell’Atalanta, Main Sponsor di tutte le squadre del settore giovanile della squadra bergamasca e dal 2021 è anche l’Official Bank di Juventus FC, Main Sponsor del Brescia Calcio e della squadra eSport del Cagliari Calcio alle Final Eight della eSerieA TIM.

Inoltre, il Gruppo è al fianco di diverse importanti squadre di basket italiane – Olimpia, Cantù, Varese – e Official Partner di NBA in Italia, dal 2020 Intesa Sanpaolo RBM Salute è main sponsor di Humana Reyer Venezia.