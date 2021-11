FIP Gold Milan 2021: il Padel conferma l’interesse di media, pubblico e sponsor

Il primo torneo italiano della categoria più alta del Cupra FIP Tour, ha visto trionfare le coppie iberiche Ramirez Del Campo-Arroyo e nel femminile Las Heras-Virseda.

La prima edizione dell’“Intesa Sanpaolo FIP Gold Milan 2021 presented by Enel”, storica tappa italiana della fascia più alta del Cupra FIP Tour (il montepremi globale del torneo è di 20mila euro) si è chiuso con il successo delle coppie iberiche Barbara Las Heras Monterde-Veronica Virseda Sanchez e Ivan Ramirez Del Campo-Alejandro Arroyo Albert.

Le prime, seconda testa di serie (il binomio è rispettivamente al 27° e 28° posto del ranking mondiale FIP/WPT), in poco meno di un’ora e mezzo di gioco (7-5/6-1), hanno superato l’altra spagnola Jessica Castello e la transalpina Alix Collombon (n.1 del seeding).

Nel tabellone maschile i vincitori, rispettivamente n.29 e 48 del ranking, si presentavano come testa di serie n.2 della kermesse lombarda. Hanno superato in 2 set (6-3/6-4), in appena 1 ora e 19 minuti, il binomio iberico Antonio Fernandez Cano (SPA)-Josè Antoni Garcia Diestro (testa di serie n.3 dell’evento tricolore).

A livello italiano il binomio Chiara Pappacena-Giorgia Marchetti ha ottenuto il risultato migliore nel tabellone femminile. Le azzurre infatti hanno raggiunto i quarti di finale, per poi uscire sconfitte solo per mano delle vincitrici iberiche del torneo (7-5/6-3)

Sotto il profilo organizzativo, coinvolte, per l’occasione, tre realtà attive in questo specifico mercato: NSA Group, già titolare dei diritti del WPT per il territorio italiano, Z Padel Club e Demetrio Albertini s.r.l..

Il giudizio, a chiusura dell’evento, è più che positivo, grazie anche ai risultati delle presenze degli appassionati di padel (soprattutto in occasione delle finali di domenica). Vincente la scelta della location: il campo centrale infatti è stato allestito in una location suggestiva come Piazza Città di Lombardia, che si sviluppa su una superficie di 4.000 metri quadrati e con una volta hi-tech di 32 metri d’altezza (City Padel Milano invece ha supportato il Comitato Organizzatore soprattutto nelle fasi preliminari).

Le finali sono state trasmesse in diretta sulla piattaforma SuperTenniX (oltre che sul canale ufficiale YouTube dell’International Padel Federation, come tutti gli incontri disputati sul “centrale” da giovedì Semifinali maschili e finali uomini/donne in diretta anche su Sky (oltre alla presenza di Radio Deejay con finestre e approfondimenti sull’evento).

Sempre su Sky Sport, per la prima volta nella storia della disciplina, andrà in onda, martedì prossimo (9 novembre), a partire dalle ore 23:00, uno “speciale” dedicato allo sviluppo del padel nel nostro paese.

Sotto il profilo commerciale ben 14 aziende sponsor/partner (previsto all’interno dell’arena il Villaggio Commerciale) hanno scelto di abbinare la propria immagine a quella dell’“Intesa Sanpaolo FIP Gold Milan 2021 presented by Enel” e ai valori sportivi del Padel.

Nello specifico – Title: Intesa Sanpaolo – Presenting Partner: ENEL – Global Sponsor FIP: Cupra, Bullpadel, Joma, Mejor Set, Italgreen – Official Sponsor: Cisalfa, Telematica Italia, Lete, Voco Milan Fiere – Media Partner: SKY, Radio Deejay, SuperTenniX.

Per dare forza al progetto marketing del torneo gli organizzatori hanno ideato un “Commercial & Fan Village” con stand commerciali e attività di entertainment insieme a sponsor e giocatori. Infine, ai lati del campo centrale, direttamente nell’area di gioco del FIP Gold Milan, hanno preso vita le aree hospitality, con la Tribuna Sponsor a bordocampo per una visione d’eccezione dei giganti del Padel internazionale