FC Inter: ulteriore espansione in Cina. Nuovo store ufficiale su Suning.com

(di Linda Zanoni) – Andy Zhang, managing director per l’FC Inter in Cina, ha confermato che il club nerazzurro ha aperto un nuovo store ufficiale online per la Cina. I nerazzurri intendono espandersi in Asia puntando in particolar modo sul mercato cinese e sfruttando la piattaforma del suo patron (Suning.com). “Il 6 maggio abbiamo lanciato online il nuovo store dell’Inter su Suning.com per il territorio cinese. Benvenuti! Visitate il sito”, queste le parole di Andy Zhang su Linkedin.

In vendita, oltre ai classici gadget, magliette, pantaloncini e la collezione in edizione limitata “Timeless 2010”, anche una grande novità: elettrodomestici con impresso il logo dell’Inter. Questo è stato e sarà possibile grazie a un accordo di co-branding dell’Inter con Suning. Gli elettrodomestici creati e venduti dall’azienda del patron interista saranno disponibili per i fans asiatici con il logo del club nerazzurro.