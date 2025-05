Inter show: incassi record e dalla Champions arriva una cifra pazzesca

Non si sa ancora come andrà a finire in termini sportivi. Tra campionato e Champions League è ancora tutto aperto e forse neppure i migliori bookmakers avrebbero potuto prevedere un percorso del genere da parte della squadra di Inzaghi, soprattutto in Europa leggendo le rivali recenti, Bayern e Barcellona, superate ai quarti e in semifinale. L’unico verdetto certo è stata l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Ma una cosa è già sicura: quella che sta per terminare, per l’Inter, è stata una stagione incredibile. Da record per introiti. Per incassi. La società nerazzurra ha fatto scorta di premi Uefa per aver raggiunto la finale di Champions. Si giocherà il 31 maggio a Monaco contro il Psg di Luis Enrique, di Fabian Ruiz e Kvaratskhelia, vecchie conoscenze del calcio italiano come Hakimi, ex nerazzurro. Al momento, l’Inter ha già guadagnato 132 milioni di euro per il suo straordinario percorso europeo. Una qualificazione dopo l’altra, partendo dalla fase a gironi – unico – per lo scudetto dello scorso anno, alla base del ricco premio con cui il club potrà continuare a crescere puntando anche sull’arrivo di giocatori dal costo di cartellino elevato (e non solo sugli svincolati) come ha annunciato qualche giorno fa il presidente Giuseppe Marotta. Ma l’Inter esulta anche per altri motivi. Sempre economici. Gli incassi al botteghino di San Siro hanno fatto registrare numeri record in tutte le competizioni, dalla Champions alla Coppa Italia. Il totale di tutti gli incassi sono da brividi. Un motivo già certo, dunque, per ritenere positiva la stagione. Ovviamente ai tifosi interessa la vittoria. Le vittorie. Dunque per un bilancio definitivo bisognerà aspettare la finale di Monaco e l’epilogo del campionato con il Napoli avanti.

Inter, la Champions ti fa ricca: la cifra conquistata

Mentre i tifosi stanno pensando a come utilizzare i propri bonus scommesse in vista della finale di Champions League contro i francesi di Parigi (c’è davvero grande incertezza anche perché entrambe da tempo lavorano alla conquista della grande coppa), l’Inter inteso come club rilegge i dati relativi agli introiti Uefa con l’aggiornamento ultimo arrivato dopo la straordinaria vittoria contro il Barcellona nel ritorno delle semifinali. Una partita infinita che si è conclusa 4-3 ai tempi supplementari con la rete decisiva di Frattesi al nono minuto del primo tempo extra. Una partita che ha permesso all’Inter di conquistare altri 18,5 milioni per la qualificazione in finale per un totale, dall’inizio della competizione, di 132 milioni di euro di incassi. La cifra comprende tutti gli incassi dalla qualificazione al girone lo scorso anno col tricolore fino all’arrivo tra le prime due. Una lunga cavalcata con due partite in più nel girone che hanno fatto la differenza – da quest’anno la nuova formula a girone unico – e che hanno segnato un cambio di guadagni rispetto al passato.

Superata la Juve di Allegri nel 2017

Mai nessuna società italiana, infatti, aveva guadagnato così tanto nella più importante competizione europea. La Juve, che nel 2017 arrivò in finale di Cardiff perdendo contro il Real Madrid di Cristiano Ronaldo, si fermò a 110 milioni. Ma quella era ancora la Champions dei gironi con sei partite nella prima fase e non otto. Per l’Inter la cifra attuale può crescere ulteriormente in caso di vittoria contro il Psg. La finale, infatti, frutterebbe un premio extra di altri 6,5 milioni di euro. Un altro eventuale motivo di gioia oltre al successo, atteso ormai da 15 anni. L’ultima volta che l’Inter ha vinto la Champions è stata nel 2010 con Mourinho. Vittoria a Madrid contro il Bayern Monaco con doppietta di Milito. Allora fu Triplete. Manca anche da allora un successo italiano in Champions. La Juve ci ha provato perdendo due finali con Allegri.

Tesoro San Siro: record su record in tutte le competizioni

Ma nel complessivo calcolo dei guadagni dell’Inter dei record di questa stagione, oltre agli introiti Uefa non si può non considerare quanto derivato dagli sponsor e, soprattutto, dal botteghino del Meazza. Quest’anno sono stati tantissimi gli appuntamenti di gala con sold out e cifre record: la partita di Barcellona, il 4-3 di Champions, ha portato San Siro a sfiorare l’incasso di 14,7 milioni. Altre partite degne di nota in tal senso sono stati i derby con il Milan: quello di campionato, 22 settembre, con una cifra pari a 7,6 milioni per un totale di 75mila spettatori; e poi l’ultimo derby, quello di Coppa Italia, con incasso pari a 5,8 milioni di euro per i “soliti” 75mila tifosi presenti sugli spalti. Lo stesso numero di Inter-Barcellona. Ovvero la capienza massima dello stadio.