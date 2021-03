INTER, NUOVO LOGO: L’ANNUNCIO MARTEDI’

(di Lorenzo Di Nubila) – Martedì 30 marzo, l‘Inter mostrerà al mondo il suo nuovo logo. Il nuovo brand prevederà la presenza delle lettere stilizzate “I” e “M”, come significato di Internazionale Milano. Lo sfondo sarà blu e all’interno saranno presenti le iniziali, con il color bianco. Il tutto racchiuso da un bordo nero.

A differenza del passato, però, non ci sarà più il color oro e scompariranno la “F” e la “C” (Football club). Il club milanese ha avviato la campagna “I Am Ready” per il lancio del nuovo logo. Sono stati pubblicati, per ora, due brevi video sulle piattaforme social del club: il primo, della durata di 17 secondi, ripercorre le tappe dell’evoluzione dello stemma nerazzurro dal 1908 ad oggi, mentre il secondo si concentra sui lavori in corso nella sede dell’Inter, raffigurando così la sede del club con la scritta “I Am Ready“.

Il nuovo logo farà il suo esordio in occasione del lancio della quarta maglia della stagione 20/21, quando i nerazzurri giocheranno il match casalingo contro il Cagliari calcio. La divisa presenta un design particolare, ispirato dalle maglie degli anni ’90, che combina vari modelli e grafiche in un look mashup.