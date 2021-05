FC INTER: LA TRATTATIVA TRA SUNING E IL FONDO OAKTREE VA AVANTI

Nonostante l’accelerata degli ultimi giorni, l’accordo per il maxi finanziamento che consentirà all’Inter di rispettare tutte le scadenze economiche entro fine stagione non si è ancora concluso. Difatti, come riportato in mattinata dal Corriere dello Sport, in corsa ci sono entrambi i fondi americani: Bain Capital e Oaktree. L’interesse di quest’ultimo, però, sembrerebbe essere spinto non solo al prestito che andrebbe in favore dei nerazzurri, ma da un piano alle radici ancor più intrigante.

Oaktree Capital Management è una società di gestione patrimoniale globale americana specializzata in strategie di investimento alternative. È il più grande investitore in titoli distressed al mondo ed è uno dei maggiori investitori nel credito al mondo.

Qualora dovesse riuscire a spuntarla e raggiungere l’accordo per finanziare i famosi 250 milioni di euro di cui l’Inter ha necessariamente bisogno entro il 31 maggio, Oaktree avrebbe in mente di poter prendere interamente nelle proprie mani il controllo del club, attraverso una serie di passaggi precedenti. Suning, che ha già ribadito attraverso la famiglia Zhang di non voler più trattare la cessione definitiva dell’Inter, probabilmente starebbe guadagnando del tempo proprio per questa ragione.

Per quanto riguarda il calcio giocato, invece, l’Inter, nonostante l’aritmetica l’abbia già proclamata campione d’italia, continua a stupire e a non fermarsi. Proprio ieri sera, i nerazzurri guidati da Antonio Conte hanno battuto, in casa, la Roma di Fonseca per 3-1, raggiungendo così l’importante traguardo delle quindici vittorie consecutive casalinghe.