Inghilterra: stop definitivo alla Football Association Women’s Super League

(di Linda Zanoni) – Il massimo campionato inglese di calcio femminile non verrà portato a conclusione a differenza di quello tedesco e di quello americano.

La FA (Football Association) ha comunicato ai club della WSL che non ci saranno più partite per il calcio femminile britannico. “La decisione è stata presa per il bene di tutto il calcio femminile”, queste le parole della delegazione della Football Association.

La scelta inglese va in controtendenza rispetto a quella tedesca ed americana. Per quanto concerne la prima, la Frauen Bundesliga ha ripreso il campionato il 29 maggio, seguendo le orme della prima divisione maschile. In America, invece, come è stato evidenziato dal quotidiano inglese The Guardian, la Nwsl (National Women’s Soccer League) sarà il primo campionato a riprendere, ancora prima di altri sport ben più conosciuti negli USA.

Al contrario di ciò che avviene in Inghilterra, dove il football femminile viene posto in secondo piano, negli altri due Paesi precedentemente citati, è un elemento centrale per contribuire a risollevare lo sport e l’economia nazionale in un momento così delicato. Il presidente della Federazione calcistica della Germania (Deutscher Fußball-Bund) ha così commentato: “Possiamo superare questa crisi solo insieme, quando agiamo come se fossimo un’unica unità, perché c’è un solo calcio. I club di Bundesliga testimoniano questa coesione con il loro supporto finanziario. Esso dimostra che stiamo combattendo insieme per il bene del nostro calcio”. In Germania, infatti, sono stati stanziati fondi tanto per il campionato maschile quanto per quello femminile. Questo perché “c’è un solo calcio”.