In Europa 1 club su 4 è firmato da aziende del betting. In Italia è una pratica vietata

Calcio, report Uefa: un club europeo su quattro ha sponsor di maglia legati alle scommesse, ma in Italia non si può.

Il 23% degli sponsor di maglia per le squadre di calcio in Europa è rappresentato da aziende di scommesse. Il dato, riporta Agipronews, emerge dal “The UEFA European Club Finance and Investment Landscape”, lo studio che tiene conto dei quasi 700 club sotto al controllo della federazione europea. Il settore del betting si piazza quindi al primo posto tra le categorie più utilizzate sulle maglie dei club europei, mantenendo questo primato anche tenendo conto delle sole leghe maggiori. Nei campionati di seconda divisione, invece, la percentuale dei marchi di scommesse scende al 13%.

IL CASO ITALIA – Diversa la situazione per l’Italia, dove in seguito al decreto dignità, dal 2018 non è più possibile stringere accordi di sponsorizzazione per marchi di scommesse nel mondo dello sport. Un tema sempre oggetto di discussione negli ultimi mesi, tra chi è a favore dell’introduzione di questo divieto e chi ha ripetutamente chiesto che esso venisse rivisto.