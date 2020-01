Impresit Lavori entra nella famiglia dei partner della Virtus Roma (basket)

La Virtus Roma ha annunciato l’ingresso di “Impresit Lavori s.r.l.“ tra i propri partner commerciali in qualità di “main sponsor”. La sponsorizzazione, che prevede il marchio dell’azienda sul fronte della maglia da gara della Virtus Roma, è stata annunciata nel corso della conferenza stampa tenutasi nei giorni scorsi alla presenza del Direttore marketing Virtus Roma Nicola Tolomei e di Chiara Turianelli, Responsabile Amministrativa Impresit Lavori s.r.l.

Impresit Lavori s.r.l. è stato inoltre “match sponsor” in occasione della sfida di domenica scorsa con la Virtus Bologna al PalaLottomatica.

La Impresit Lavori s.r.l. opera nel settore dei lavori edili-stradali da circa trent’anni (più di 80 dipendenti, 20 committenti e più di 100 progetti completati) ed è specializzata nella realizzazione di opere infrastrutturali varie, di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché scavi e demolizioni di edifici. La sede legale si trova a Palestrina, dove vi è una tradizione cestistica pluriennale e il basket è lo sport maggiormente praticato tra i giovani.

Il direttore marketing Nicola Tolomeo ha dichiarato: «Accogliamo con piacere nella famiglia Virtus il nuovo sponsor Impresit Lavori s.r.l., azienda che fin da subito ha dimostrato un enorme entusiasmo per il nostro progetto. Voglio ringraziare in particolare Lorenzo Fiorentini titolare di Impresit Lavori ed ex giocatore di basket, già impegnato da anni sul territorio nel sostegno allo sport di base e alla pallacanestro in modo particolare».

Chiara Turianelli (Impresit Lavori s.r.l.) ha spiegato: «La nostra azienda opera nel settore edile stradale da oltre trent’anni sul territorio romano e nazionale, la sede è a Palestrina, paese in cui la pallacanestro è sempre stato lo sport principale.». (fonte: Virtus Roma)