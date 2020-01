Lega Pro cerca risorse nel settore delle scommesse sportive

«Chiediamo al Governo che ci sostenga attraverso provvedimenti» come «nuove forme di contribuzione al calcio (1% dell’ammontare degli introiti delle scommesse)». È quanto scrive in una nota la Lega Pro (nella foto il presidente Ghirelli), spiegando che «le gare in programma dall’11 al 13 gennaio si giocheranno regolarmente perché questo è il nostro primario scopo e perché i tifosi hanno il diritto di emozionarsi allo stadio.

Rimane fermo lo stato di agitazione che valuteremo con quali forme attuare nel prossimo futuro». Con lo stato di agitazione dichiarato a dicembre «abbiamo voluto prendere una decisa posizione e lo abbiamo potuto fare perché, in questi mesi, abbiamo acquisito credibilità per le regole introdotte ed applicate e gli atti di risanamento posti in essere».

Secondo la Lega Pro «le nostre richieste e proposte non hanno avuto il riscontro che auspicavamo». Dunque «il quesito aperto è tremendamente semplice: o si trovano risorse per questa esperienza originale del calcio italiano o bisogna ridurre il numero dei club contribuendo a peggiorare la qualità sociale dell’Italia, non solo del calcio» (fonte: Agipronews)