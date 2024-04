Il Taranto FC non accetta le decisioni della Corte Federale. Ricorrerà al Collegio di Garanzia e nel contempo chiederà la sospensione dei play-off

Nei giorni scorsi la Corte Federale ha respinto il ricorso del Taranto FC (club di Lega Pro), in merito alla penalizzazione di 4 punti a seguito di presunte violazioni di natura amministrativa.

La società rossoblù ha deciso di ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI per chiarire la questione in esame. Contestualmente ha richiesto alla Lega Pro la sospensione delle gare play-off. Di seguito la nota del club pugliese (girone “C” di Serie C) guidata dal presidente Massimo Giove.

“La società Taranto Football Club 1927 srl comunica che impugnerà la sentenza con la quale è stata inflitta la penalizzazione di quattro punti in classifica. La decisione della Corte Federale, peraltro assunta nel momento decisivo del campionato, ha modificato e ribaltato l’orientamento espresso in materia nell’ultimo decennio dagli organi di giustizia sportiva, per cui, appare inevitabile ricorrere al Collegio di Garanzia del CONI perché venga definitivamente chiarita la delicatissima questione. Naturalmente, in attesa della definitiva pronuncia, sarà richiesta la sospensione delle gare di playoff in cui saremo impegnati”.