Il Sindaco Melucci interviene sulla querelle del closing del Taranto FC 1927

Melucci: “Sulla vicenda del Taranto, non si giochi d’azzardo con la città e la pubblica amministrazione, non si torni ad alimentare artatamente la tensione, i soggetti in campo riferiscano a tutti in trasparenza lo stato dell’arte.”

L’Amministrazione comunale apprende di nuove impreviste difficoltà nella definizione dei negoziati tra la proprietà del Taranto FC 1927 ed il gruppo statunitense che già aveva opzionato le quote societarie dei rossoblu. Non conosciamo ovviamente i dettagli, ma vorremmo fermare sul nascere il solito becero tentativo di qualcuno di strumentalizzare politicamente coi tifosi la vicenda e di ricercare responsabilità in ruoli e luoghi al di fuori della semplice trattativa privata. Sembra banale, ma vale ancora la pena ribadire che il Comune di Taranto, all’atto dell’insediamento del gruppo Apex Capital in città, un insediamento non certo procurato o selezionato dalle istituzioni pubbliche, nell’esclusivo interesse della collettività ha solo fornito informazioni e supporto in relazione al futuro dello stadio comunale e alla ottimale gestione dell’ecosistema territoriale, inclusa l’ospitalità per una conferenza stampa, che come si ricorderà quegli stessi soggetti che evidentemente non amano sul serio la città e il sodalizio rossoblu avevano già reso poco serena e costruttiva. L’Amministrazione comunale non ha avuto e non può avere alcuna parte nelle questioni commerciali tra privati e, dunque, si vede costretta a diffidare formalmente sin d’ora chiunque intenderà inopinatamente agitare l’ordine pubblico e appesantire il lavoro degli enti locali. (fonte: Comune di Taranto)