La Coppa Intercontinentale FIFA entra nel clou della competizione

DAZN, dopo aver annunciato l’acquisizione dei diritti in esclusiva globale per il Mondiale per Club FIFA 2025, trasmetterà in modalità gratuita per tutti gli appassionati in Italia e in selezionati mercati le ultime tappe del torneo annuale che elegge il miglior club al mondo tra le vincitrici dei trofei continentali.

L’appuntamento è per domani, sabato 14 dicembre alle ore 18 (ora italiana) con il play off tra Pachuca e Al Ahly. Mercoledì 18 dicembre invece appuntamento con la finalissima che si disputerà a Doha, in Qatar, alla quale è già qualificato – in qualità di campione d’Europa in carica – il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Il torneo, che è stato completamente rinnovato dalla FIFA, è iniziato lo scorso 22 settembre e ha visto, nella prima partita, l’Al Ain, vincitore della AFC Champions League 2023-2024, superare per 6-2 l’Auckland City, vincitore della OFC Champions League 2024. Successivamente, l’Al Ain si è confrontato con l’Al Ahly, vincitore della CAF Champions League 2023-2024, con quest’ultima che si è imposta per 3-0. Il Pachuca, vincitore della Concacaf Champions Cup 2024, invece, ha battuto 3-0 il Botafogo, vincitore della Copa Libertadores. A determinare quale sarà la squadra che sfiderà il Real Madrid nella finalissima della Coppa Intercontinentale 2024 sarà quindi la sfida tra Pachuca e Al Ahly.

La Coppa Intercontinentale FIFA avvicina il pubblico al Mondiale per Club FIFA 2025, di cui DAZN si è assicurato i diritti per la trasmissione a livello globale, consolidando così il proprio ruolo di riferimento del calcio globale.