Il San Paolo si lega per 3 anni alla criptovaluta Bitso (sarà sponsor di manica)

Il São Paulo Futebol Clube (club brasiliano di prima divisione) ha annunciato di recente la partnership con il marchio Bitso, società di criptovalute, che occuperà lo spazio della manica della maglia (sleeve sponsor) nelle prossime 3 stagioni (fino al 2024). Il marchio avrà anche una filiale a Morumbi (distretto della zona occidentale della città di San Paolo in Brasile, situato nella subprefettura Butantã) e, nel prossimo futuro, accetterà pagamenti di biglietti in criptovaluta. La sleeve sponsorship è stimata in 1,5 milioni di euro su base annua.

“Con grande orgoglio annunciamo questa alleanza. Sponsorizziamo il club con il maggior numero di titoli internazionali in Brasile. Un club con cui Bitso ha un obiettivo comune: essere sempre alla costante ricerca dell’eccellenza…La partnership è l’inizio del sostegno di Bitso al mondo degli sport brasiliani ed è in linea con gli obiettivi di crescita in Brasile. Il nostro obiettivo è lavorare per dimostrare che il mercato delle criptovalute sia affidabile, sicuro e semplice” – ha affermato Beatriz Oliveira, responsabile marketing di Bitso in America Latina (il brand è attivo anche in Argentina, Messico e Colombia con più di 3,7 milioni di clienti).