Il Parma calcio strizza l’occhio a Puma. Si chiude un matrimonio di 16 anni con Erreà

Dopo 16 anni, assieme allo sponsor tecnico Erreà, il Parma calcio (attualmente in Serie B) vestirà Puma (a partire dalla prossima stagione). Secondo quanto riportato dal portale Parma Today, l’azienda di abbigliamento sportivo, con sede a San Polo di Torrile, ha accompagnato la risalita del club emiliano nel calcio dopo il fallimento del periodo della presidenza Ghirardi. Angelo Gandolfi, founder di Erreà, possiede ancora un 9% di azioni della società gialloblu, ma non ha più voce in capitolo dopo l’acquisizione del pacchetto di controllo da parte del magnate americano Kyle Krause.