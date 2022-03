Il Paris FC firma un accordo di sponsorship con VBet

(di Emanuele de Laugier) – Il Paris Football Club, secondo club della capitale francese, ha firmato un contratto di sponsorizzazione con VBET (nella foto in primo piano) fino al termine della stagione 2022/23. Diventa l’official betting partner della squadra parigina.

Secondo l’accordo, la società di scommesse armena avrà il suo logo esposto in posizioni di rilievo allo stade Charléty, stadio del Paris FC, e sulle divise sia della squadra maschile sia di quella femminile.

Il team maschile è al momento al secondo posto della Ligue2 (l’equivalente della Serie B transalpina), in lotta per la promozione nella massima divisione francese (è al 2° posto a 56 punti, superato solo dal Tolosa a 63). Mentre la squadra femminile è in 3a posizione nella “D1 Arkema” (Division 1 Féminine) e si sta giocando l’accesso alla Uefa Champions League (stagione 2022/23).

Questa non è la prima collaborazione nel mondo del calcio per VBET, infatti aveva già sponsorizzato l’Arsenal, club della Premier League, nel 2009 e l’AS Monaco in Ligue 1 nel 2020.

ORIGINI PARIS FC

Il Paris FC è una club fondato il 1º agosto 1969 per rilanciare il calcio di alto livello nella capitale francese. La squadra della Ligue 2 condivide un forte legame con il PSG, essendo uno dei due team, con lo Stade Saint-Germain, che si sono fusi insieme nel 1970 per formare l’attuale squadra nove volte campione di Francia. Tuttavia, a causa di divergenze di strategie, il Paris FC si è separato dal PSG nel 1972 e da allora ha giocato quasi sempre nelle serie inferiori del calcio d’Oltralpe.