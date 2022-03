Il montepremi della FA Cup di calcio femminile tocca quota 3 milioni di sterline

(di Emanuele de Laugier) – La Football Association (FA) ha annunciato che il montepremi complessivo della FA Cup di calcio femminile aumenterà di 7,5 volte, raggiungendo i 3 milioni di sterline a partire dalla prossima stagione.

I dettagli su come verrà assegnato il denaro devono ancora essere definiti, ma la FA ha dichiarato che “un importo sproporzionato di questo nuovo fondo sarà investito nei primi round della competizione”, con l’obiettivo che tutti i club, compresi quelli più in basso nella piramide del calcio, possano beneficiare dalla partecipazione alla Coppa.

A gennaio, la Football Association aveva già comunicato che si sarebbe stato un aumento “significativo” del montepremi della Vitality Women FA Cup a partire dall’anno prossimo, dopo aver ricevuto molte critiche per ladisparità tra le cifre di questa stagione e quelle per la competizione maschile.

Infatti, la Emirates FA Cup, il torneo degli uomini, ha un montepremi complessivo di 16 milioni di sterline, con il club vincitore e l’altra finalista che guadagnano rispettivamente 1.8 milioni e 900.000 sterline.

Mentre la Vitality Women FA Cup ha un montepremi totale di 400mila sterline, con 25mila sterline per il primo posto e 15mila per il secondo.

Dopo l’annuncio di lunedì 14 marzo, la baronessa Sue Campbell, direttrice del calcio femminile della Football Association, ha dichiarato: “Sono lieta di poter fare questo annuncio per i maggiori finanziamenti per la “Vitality Women FA Cup” perché andrà a beneficio dei tanti club del calcio femminile. La FA Cup, sia maschile che femminile, è la più grande e la migliore competizione tra tutte le coppe nazionali del mondo, e questo maggiore investimento da parte della Football Association mette in evidenza come vogliamo che i club partecipanti vengano premiati, evidenziando anche il nostro continuo impegno per le partite delle donne”.

Il calcio femminile in Inghilterra è in forte crescita dal punto di vista sportivo e commerciale, così come è in aumento l’interesse generale per lo sport. Ciò viene dimostrato dalle 417 squadre partecipanti alla Vitality Women FA Cup e dal fatto che, come per il torneo maschile, la finale della competizione si gioca permanentemente a Wembley dal 2015.