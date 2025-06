Il Sevilla FC (LaLiga) si affida a Hiway Media per rinnovarsi in ambito digitale.

Sevilla FC e HiWay Media hanno presentato ufficialmente una nuova piattaforma digitale all’avanguardia, segnando un importante passo avanti nella strategia di trasformazione digitale del club. Frutto della stretta collaborazione tra le due organizzazioni, il nuovo ecosistema è ora attivo con il marchio Sevilla FC+.

Il progetto era inizialmente nato con l’intento di sviluppare un servizio OTT autonomo. Tuttavia, una volta che il club ha scoperto le più ampie potenzialità della piattaforma proprietaria PIVOT di HiWay, ha ampliato la visione per ricostruire l’intero ecosistema digitale da zero. Il risultato è una soluzione unificata che alimenta il sito ufficiale del club, le app mobili, le app per Smart TV e le esperienze digitali per i tifosi.

La nuova piattaforma consolida tutti i contenuti, i servizi e le interazioni con i tifosi in un sistema centralizzato e scalabile, migliorando l’efficienza, semplificando le operazioni e riducendo i costi.

“Siamo orgogliosi che un club così prestigioso come il Sevilla FC abbia scelto HiWay Media per progettare e sviluppare la sua nuova Digital Experience Platform,” ha dichiarato Giuseppe Sampino, CEO di HiWay Media.

“Questa collaborazione rappresenta non solo una grande responsabilità, ma anche una straordinaria motivazione per continuare a innovare e offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia che aiutino i club a portare l’esperienza digitale a un livello superiore.”

José María del Nido Carrasco, Presidente del Sevilla FC, ha commentato: “Sevilla FC+ è una pietra miliare della nostra strategia digitale. Insieme a HiWay Media abbiamo creato un ecosistema potente, flessibile e pronto per il futuro, che ci consente di servire meglio i nostri tifosi, ovunque si trovino.”

Sevilla FC+ offre contenuti live e on-demand delle squadre maschile e femminile, del settore giovanile e di altre aree del club, con contenuti accessibili gratuitamente, in abbonamento o in modalità pay-per-view. Tutti i soci del club riceveranno l’accesso gratuito per la stagione 2025/26.