Il Leeds United si aggiunge all’AC Milan nel pool degli sponsor di Skrill

(di Federico Navarro) – Il club di Premier League ha firmato un accordo con il brand di pagamenti digitali Skrill, nuovo “Official Partner” della società inglese. Ilha firmato un accordo con il brand di pagamenti digitalinuovo “” della società inglese.

Parte dell’accordo prevede che con Skrill (operante nella piattaforma di pagamenti Paysafe) sarà possibile acquistare il merchandising sullo store online del Leeds United e, quando riapriranno gli stadi, anche i biglietti per le partite.

Il brand Skrill sarà inoltre visibile sui tabelloni pubblicitari a bordo campo nei match casalinghi disputati ad Elland Road, oltre che sul sito ufficiale e sulle piattaforme social del club.

Grazie a questa partnership i clienti Skrill avranno accesso a nuove forme di intrattenimento digitale e di campagne esclusive che coinvolgeranno anche i giocatori del Leeds.

“Siamo entusiasti di aver raggiunto questo accordo con Skrill – ha dichiarato Andrea Radrizzani (presidente del Leeds) – che come il nostro club è una società dinamica e forte nel suo settore. Entrambi i brand hanno una forte fan base nel Regno Unito e in campo internazionale, e non vediamo l’ora di poter ricompensare i nostri tifosi attraverso questa partnership”.

Skrill, fondata nel 2001, è un’azienda leader nel settore dei pagamenti digitali e offre diversi servizi ai propri clienti, tra i quali carte prepagate collegate al proprio conto bancario o invio e ricezione di denaro in maniera immediata, oltre alla possibilità di operare con criptovalute.

Nel mondo del calcio Skrill è “Partner Ufficiale per i pagamenti” anche dell’Ac Milan, grazie ad una partnership iniziata nel maggio del 2020 e che proseguirà per i prossimi 4 anni.