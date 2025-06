Sponsor – La Provincia di Avellino sulla maglia dei “Lupi” in Serie B. Marketing e territorio in cadetteria.

La “Provincia di Avellino” sarà il nuovo main sponsor (nella foto in primo piano) dell’US Avellino per la stagione calcistica 2025-2026, che coinciderà con il ritorno in Serie B. L’annuncio è stato fatto nei giorni scorsi durante una conferenza stampa presso il Carcere Borbonico, alla presenza del Presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, e del Presidente dell’US Avellino, Angelo Antonio D’Agostino. Il logo “Provincia di Avellino – Paesaggi di vini” comparirà sulla maglia della squadra, unendo calcio e territorio per promuovere l’Irpinia.

La partnership tra la Provincia e l’US Avellino mira a valorizzare il territorio irpino, con un focus particolare sul settore enologico. La scelta della Provincia come main sponsor mira a creare un’importante sinergia tra sport e promozione territoriale, facendo conoscere le bellezze e le eccellenze dell’Irpinia anche al di fuori dei confini regionali. Il Presidente Buonopane ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per rafforzare il senso di appartenenza e coinvolgere scuole, famiglie e associazioni nel progetto.

L’obiettivo è quello di trasformare ogni partita dell’US Avellino in una vetrina per il turismo e le eccellenze locali, unendo sport, cultura e marketing territoriale. L’investimento per la stagione 2025/26 è stimato in 1 milione di euro con opzione di rinnovo per quella successiva.