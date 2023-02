Il Comitato Italiano Paralimpico insieme con ITA Airways

ITA Airways e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) insieme per una mobilità più inclusiva, con particolare attenzione al mondo sportivo e ai suoi protagonisti. È questo l’oggetto dell’intesa sottoscritta oggi dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways Fabio Maria Lazzerini e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli, presentata presso la sede centrale del CIP alla presenza del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e del Presidente dell’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) Pierluigi Di Palma.

L’accordo, nello specifico, si pone l’obiettivo di migliorare i servizi offerti alle persone con disabilità nell’ambito del trasporto aereo, partendo dalle reali necessità dei passeggeri. A tal fine viene istituito un tavolo di confronto al quale prenderanno parte i rappresentanti di ITA Airways e del Comitato Italiano Paralimpico che avrà il compito di individuare le criticità del trasporto aereo per tutte le persone con disabilità fisiche, sensoriali e intellettive, partendo dalle esperienze delle atlete e degli atleti paralimpici impegnati nelle competizioni nazionali e internazionali.

La partnership tra ITA Airways e il CIP, tra l’altro, prevede anche il sostegno a tutti gli atleti paralimpici, ai dirigenti e tecnici, attraverso la possibilità di spostarsi in aereo verso le destinazioni delle proprie gare o allenamenti, con tariffe e agevolazioni dedicate. A beneficiarne saranno il CIP e tutte le Federazioni sportive dallo stesso riconosciute. Sono previste, inoltre, azioni congiunte di comunicazione e social mirate alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, a partire da quello a una mobilità senza barriere.

ITA Airways fin dalla sua nascita, è strettamente legata al mondo dello sport, a cui è dedicata la nuova livrea dei suoi nuovi Airbus A319, A320, A220, A330 e A350, che portano il nome dei grandi campioni e campionesse della storia sportiva italiana.

“La partnership con il Comitato Italiano Paralimpico concretizza e sottolinea lo stretto legame della Compagnia con le comunità del nostro Paese, lo sport e gli sportivi in particolare, e l’impegno verso l’inclusione, l’accessibilità alla mobilità e al viaggio aereo – ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. Questa collaborazione testimonia la consapevolezza dell’importanza di fare sistema per garantire questo diritto alla mobilità di tutti, e di tutti gli atleti. Ringrazio Luca Pancalli per questo invito oggi nella sede del CIP; sono certo che questa partnership è un punto di partenza prezioso per le future iniziative di sostenibilità nello sport”.

“Registro con estremo piacere l’accordo siglato da Ita Airways con il Comitato Paralimpico – dichiara Pierluigi Di Palma, Presidente Enac – che certifica l’impegno della compagnia a favore dei passeggeri a mobilità ridotta. Enac è in prima linea per supportare tutti gli attori del sistema trasporto aereo, affinché si facciano promotori di iniziative come questa: dedicare attenzioni specifiche ai passeggeri disabili, significa garantire loro un diritto che non deve mai essere negato. Enac vigila affinché questo diritto sia sempre garantito. Sono varie le iniziative che da anni l’Enac porta avanti a tutela dei passeggeri, nella consapevolezza che il viaggio aereo deve essere un’esperienza accessibile a tutti, nessun escluso”.