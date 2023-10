Il CIO ammette il Lacrosse a Los Angeles 2028. Per la FIH due sport di squadra olimpici

L’assemblea della 141ma Sessione del CIO, in corso a Mumbai, in India, seguendo le raccomandazioni del Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato oggi, lunedì 16 ottobre, l’inclusione dei cinque sport aggiuntivi proposti dal Comitato Organizzatore di Los Angeles 2028: tra questi c’è anche il “Lacrosse”, che verrà disputato con il format Sixes: per il Lacrosse si tratta di un ritorno nel portafoglio delle discipline olimpiche, dopo le apparizioni di St. Louis 1904 e Londra 1908, quando entrambi i tornei furono vinti dal Canada. Le altre discipline incluse sono cricket, baseball & softball, squash, flag football. Riammessi sollevamento pesi e pentathlon moderno, mentre rimane sospeso il pugilato.

Il 25 febbraio 2023, nel corso della XXXima Assemblea Nazionale Elettiva Straordinaria, la Federazione Italiana Hockey ha inserito all’interno delle proprie discipline statutarie il Floorball e il Lacrosse; con l’inserimento di quest’ultimo nel ventaglio di discipline di Los Angeles 2028, la FIH governa e disciplina, ora, due sport di squadra olimpici: l’Hockey Prato e il Lacrosse.

“L’inserimento del Lacrosse tra le discipline dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 dà un prestigio aggiunto alla nostra Federazione” dice il Presidente FIH – Sergio Mignardi (sopra nella foto), cui si deve la felice intuizione dell’inserimento della disciplina nel panorama federale, “avere due sport di squadra che lottano per andare ai Giochi Olimpici è una grande responsabilità, che onoreremo fin da subito”. Per la Federazione, infatti, il prossimo appuntamento ufficiale riguarda il torneo di qualificazione Olimpica a Parigi 2024 della Nazionale Femminile di Hockey Prato, che vedrà le Azzurre impegnate nelle due settimane centrali di gennaio (dall’8 al 18) in una sede (ancora da ufficializzare) che sarà tra Spagna e Cina.

Il Lacrosse Sixes (a Sei) è una versione compatta e velocizzata del Lacrosse (che tradizionalmente si gioca in dieci contro dieci) ed è stato ideato nel 2018 per accelerare la crescita globale di questo sport. Le origini del Lacrosse risalgono al Quindicesimo Secolo e sono da ricercarsi in Nordamerica; in Canada è attualmente considerato uno dei due sport nazionali, insieme all’Hockey Ghiaccio. Dalla “A” di Argentina alla V di Vietnam, sono 86 le associazioni nazionali di Lacrosse nel Mondo: la disciplina è praticata in tutti e cinque i Continenti. Nel ranking Mondiale del Lacrosse tradizionale (Lacrosse Field) gli Stati Uniti occupano il primo posto davanti al Canada, sia nel ranking maschile che in quello femminile: l’Italia è nona nel ranking maschile e diciottesima nel ranking femminile. Il Canada è invece al primo posto nei due ranking di Lacrosse Sixes, davanti agli Stati Uniti.