Il brand Grana Padano nuovo fornitore ufficiale della FISG

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio annuncia con soddisfazione la partnership con Grana Padano, icona mondiale dell’eccellenza made in Italy nel settore del food. Grazie a questo accordo – concluso con la collaborazione di Infront, Official Advisor della Federghiaccio – Grana Padano sarà al fianco della FISG nel protrarsi dell’intera stagione 2020-21 sostenendo la pratica di tutte le discipline federali in qualità di fornitore ufficiale.

Un sodalizio importante che certifica la volontà della FISG di legarsi a brand di altissimo profilo, riconosciuti ovunque in giro per il mondo per la loro indiscutibile qualità e caratterizzati da un’identità chiara e sempre ben riconoscibile. La filosofia di Grana Padano si fonda infatti su una storia lunga quasi mille anni, nel rispetto di una tradizione che nel tempo ne ha definito la grandezza.

L’attenzione alle materie prime e a tutte le fasi della produzione e la tutela di un processo che non muta nel tempo, capace ancora oggi di assicurare a questo formaggio unico quelle caratteristiche organolettiche e quell’aspetto che lo hanno reso celebre in tutto il pianeta, certificano l’assoluta qualità di Grana Padano DOP.

Un alimento completo, ricco di nutrienti e di energia prontamente assimilabile, ideale da inserire nell’alimentazione di chi fa sport a qualsiasi livello. E tra i campioni in particolare, laddove l’attenzione a una dieta bilanciata ed equilibrata diviene requisito essenziale per raggiungere risultati importanti.

La ricerca dell’eccellenza e lo sguardo sempre rivolto al futuro tramite il lavoro e l’impegno quotidiano sono valori che accomunano fortemente Grana Padano DOP e la Federazione Italiana Sport del Ghiaccio. Insieme, entrambi si fanno ancor più ambasciatori dell’Italia nel mondo in un percorso condiviso e ricco di forza ed energia. Il tutto nel rispetto dell’ambiente e della natura, imperativi categorici per chiunque faccia sport, temi cari anche a Grana Padano insieme a quello della sostenibilità.