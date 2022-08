Il Bologna FC impegnato nel sociale: gemellaggio con l’Hellas Verona sui temi della disabilità

In occasione della partita di domenica scorsa, contro i rivali dell’Hellas Verona, il Bologna Fc, insieme al partner commerciale PMG Italia Società Benefit (con cui si è avviata una collaborazione nel 2019 per il progetto “Bologna for Community”) ha organizzato l’accompagnamento di tifosi con disabilità allo stadio Dall’Ara per le partite casalinghe di campionato. E’ stata così avviata una collaborazione anche con l’Hellas Verona Foundation, la charity gialloblù.

PMG ha organizzato la trasferta allo stadio rossoblù della squadra paralimpica accolta dai tifosi rossoblù di “Bologna For Community” per assistere, in prima fila, alle emozioni del match.

In questo modo la partita è servita a superare le barriere, segnando il migliore dei goal , ovvero quello dell’ “inclusione” e dell’ “integrazione” .